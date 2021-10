Pokémon GO: Trainer wütend über neuen Forschungsdurchbruch „ein neuer Tiefpunkt“

Der Forschungsdurchbruch im November 2021 bei Pokémon GO sorgt gerade für Kritik in der Community. Warum ist das ausgewählte Pokémon in den Augen der Trainer so schlecht? Wir zeigen euch die Diskussion.

Um welchen Forschungsdurchbruch geht es? Wenn Trainer in Pokémon GO an sieben Tagen eine Feldforschung abschließen, dann erhalten sie als Belohnung eine Begegnung mit einem Pokémon. Jeden Monat wechselt das Pokémon.

Im November 2021 ist Skallyk der Forschungsdurchbruch in Pokémon GO. Und die Auswahl schmeckt den Trainern überhaupt nicht. Ist das Pokémon so schlecht?

Forschungs-Durchbruch im November 2021 mit Skallyk

Was ist das für ein Pokémon? Skallyk gehört zu den Typen Unlicht und Flug und stammt aus der fünften Spielgeneration. Seine Weiterentwicklung ist Grypheldis.

Skallyk ist nicht neu im Spiel, ihr könnt es bereits seit einiger Zeit in Pokémon GO finden. Allerdings bisher nur als Beute aus den 12-km-Eiern.

Wie stark ist Skallyk? Die Basis-Form Skallyk hat keine nennenswerten Stärken. Seine Weiterentwicklung Grypheldis hingegen ist eine gute Wahl für Trainer-Kämpfe. In der Übersicht von Gamepress.gg erreicht Grypheldis in der Superliga 4 von 5 Punkten und ist damit auf einer Höhe mit Duodino, Flunschlick und Alola Raichu.

In der Hyperliga erreicht Grypheldis ebenfalls 4 von 5 Punkten und ist damit ähnlich stark eingeordnet wie Feelinara, Tauboss oder Pixi.

Stallyk und seine Weiterentwicklung Grypheldis

Warum ist die Community unzufrieden?

Das sagen Trainer: Die Ankündigung des Forschungsdurchbruchs mit Skallyk kam bei den Trainern schlecht an. Auf reddit schreibt Pokecrafter320 “Skallyk als Forschungsdurchbruch. Wir haben einen neuen Tiefpunkt erreicht.”

Der Kommentar wird fleißig diskutiert. So schreibt Half-Right: “Was? Skallyk ist viel besser als die meisten anderen Forschungsdurchbrüche, die es gab. Grypheldis ist immer noch relevant in der Superliga und in der Hyperliga.”

Doch viele andere Trainer entgegnen, dass sie den Vogel schon so oft gesehen und ausgebrütet haben. “Ich habe so viele Windel-Vögel ausgebrütet, dass ich tatsächlich einen extrem verärgerten Seufzer ausstieß, als ich den Durchbruch sah. Skallyk ist mein meistgehasstes Pokemon lol” schreibt SpookyKoops

Und da stimmen viele zu. Skallyk sei in den 12-km-Eiern als Beute so häufig vorhanden, dass es unnötig ist, weitere Exemplare durch den Forschungsdurchbruch zu erhalten.

“Ich freue mich auf die Raidbosse aber der Forschungsdurchbruch ist schlecht. Skallyk ist das eine Ding, das du nicht aus den 12-km-Eiern bekommen willst. Was lässt sie [Niantic] glauben, dass wir es im Forschungsdurchbruch wollen?” fragt killertapir auf reddit.

“Skallyk ist eine viel, viel bessere Wahl als Makabaja aber auch viel, viel schlechter als viele andere Pokémon, die sie hätten wählen können. Es ist eine 5/10”, sagt Dahks auf reddit.

Das ist das Problem: Viele Trainer wünschen sich einen stärkeren Forschungsdurchbruch, der eine größere Bedeutung im Spiel hat. Gerade zur Anfangszeit der Forschungsdurchbrüche fiel die Wahl noch ganz anders aus.

Im September 2018 freuten sich Trainer richtig über den Forschungsdurchbruch, denn der bescherte den Spielern das legendäre Pokémon Entei. Von den legendären Pokémon ist in den Durchbrüchen schon lange nichts mehr zu sehen.

Wie gefällt euch Skallyk als Wahl für den Forschungsdurchbruch im November? Findet ihr das Pokémon gut und freut euch drauf oder habt ihr aus den 12-km-Eiern schon so viele Exemplare gesammelt, dass ihr keines mehr benötigt? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit unserer Community darüber aus.