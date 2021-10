Pokémon GO: Der Community Day mit Sheinux bringt starke Bonbon-Boni, die ihr nutzen solltet

Der Community Day im November 2021 bei Pokémon GO startet mit Sheinux. Dazu gibt es einige Boni, die das Event aufwerten. Wir zeigen euch, warum ihr diesen Termin nicht verpassen solltet.

Was ist neu? Niantic verkündete, dass Sheinux das Pokémon ist, das beim Community Day im November im Fokus stehen wird. Die Ankündigung folgte nach einem Teaser während eines Entwickler-Videos.

Jetzt kennen wir auch die Boni des Events und erkennen, dass sich das Ereignis richtig für euch lohnen wird. Es dient außerdem also Vorbereitung für den Community Day im Dezember.

Community Day im November 2021 – Zeiten, Boni, Shiny

Wann geht es los? Der Community Day im November startet am Sonntag, den 21. November, um 11:00 Uhr Ortszeit. Das Event endet um 17:00 Uhr Ortszeit.

Die Boni: Bei den Boni für den Community Day gibt es im November etwas Besonderes. Zusätzlich zu den Event-Boni gibt es noch besondere Bonusse:

Event Boni: Eier in Brutmaschinen werden viermal so schnell ausgebrütet Lockmodule halten drei Stunden Rauch hält drei Stunden Photobombs während Schnappschüssen

Besondere Bonusse: Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die dreifache Menge an Bonbons Beim Verschicken von Pokémon habt ihr die vierfache Chance auf XL-Bonbons



Exklusive Attacke: Entwickelt ihr während des Events Luxio (die Weiterentwicklung von Sheinux) zu Luxtra, dann erlernt es die Lade-Attacke Psychobeißer. Diese besondere Attacke lernt Luxtra auch bis zu zwei Stunden nach dem Event.

Psychobeißer ist effektiv gegen Kampf- und Gift-Pokémon

In Trainerkämpfen verursacht Psychobeißer 40 Schaden und senkt die Verteidigung des Gegners

In Raids und Arenakämpfen verursacht Psychobeißer 30 Schaden

Spezialforschung für 1 €: Während des Community Days wird die 1-€-Forschung “Flackern, Funken und Glühen” aktiviert. Wir werden euch hier auf MeinMMO am Community Day die Inhalte des Tickets auflisten, damit ihr entscheiden könnt, ob sich der Kauf für euch lohnt.

Shiny Sheinux: In der folgenden Grafik seht ihr Sheinux, Luxio und Luxtra in der normalen in der Shiny Form.

Die Shiny-Familie von Sheinux – auf der rechten Seite die Shinys

Warum ist das Event so wichtig?

Darum solltet ihr das nutzen: Die besonderen Boni mit dreifachen Transfer-Bonbons und der vierfachen Chance auf XL-Bonbons beim Verschicken sind ideal, um eure Sammlung aufzuräumen. Denn das lohnt sich durch den Bonus richtig.

Außerdem solltet ihr sowieso eure Sammlung aufräumen, denn im Dezember wird ein zweitägiger Community Day veranstaltet. Zwar gibt es noch keine offiziellen Pläne, doch man geht davon aus, dass alle Pokémon der Community Days des vergangenen Jahres dabei wieder auflaufen werden. Dafür braucht ihr also viele Plätze in eurer Sammlung und könnt einige Fänge nachholen.

Selbst, wenn euch Sheinux nicht interessieren sollte, könnt ihr das Event immer noch nutzen, um eure Sammlung effizient aufzuräumen.

