Ihr könnt in Pokémon GO jetzt Power-Ups bei PokéStops durchführen – So geht’s

In Pokémon GO habt ihr jetzt die Möglichkeit Power-Ups bei PokéStops durchzuführen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für ein neues Feature ist, wie es funktioniert und welche Vorteile es euch bringt.

Um was für ein Feature geht es? Das Spielprinzip von Pokémon GO besteht darin, dass die Trainer nach draußen gehen und besondere Orte erkunden. Diese sehenswerten Punkte sind im Spiel durch PokéStops und Arenen markiert.

Als zusätzlichen Anreiz, diese Orte zu besuchen, erhalten die Spieler beim Drehen der Fotoscheiben an den jeweiligen Stops oder Arenen einen kleinen Bonus, in Form von verschiedenen Items. Mithilfe einer neuen Funktion im Spiel lassen sich diese PokéStops und Arenen nun hochleveln.

Bereits im Oktober hatte Niantic eine erste Testphase zu der PokéStop-Funktion in einzelnen Regionen der Welt begonnen. Seit dem 08. Dezember ist das neue Feature nun auch bei uns verfügbar (via pokemongolive.com).

Wie funktionieren die Power-Ups bei PokéStops?

Um einen Power-Up bei einem PokéStop oder einer Arena durchzuführen, müsst ihr den entsprechenden Ort scannen. Das gelingt euch mit der AR-Funktion im Spiel. Wir erklären euch nachfolgend detailliert, was ihr klicken müsst:

Klickt auf den jeweiligen PokéStop oder die jeweilige Arena, die ihr hochleveln wollt. Am rechten Bildschirmrand seht ihr ein Symbol mit einem “+”, welches ihr auswählen müsst. Nun öffnet sich um das Bild der jeweiligen Fotoscheibe eine entsprechende Skala, die euch den Fortschritt eures Power-Ups anzeigt. Darunter ist eine Anzeige zum jeweiligen Level des Stops sowie ein grüner Button mit der Aufschrift “PokéStop scannen”. Auf diese Schaltfläche müsst ihr jetzt klicken. Im Anschluss öffnet sich eure Kamera und ihr könnt den PokéStop oder die Arena filmen. Aktiviert dazu die Aufnahme und lauft dann mit etwas Abstand einmal um das entsprechende Objekt herum. Habt ihr den Ort gescannt, dann könnt ihr eure Aufnahme hochladen. Dazu könnt ihr entweder “Jetzt hochladen” oder “Später hochladen” auswählen. Sobald der Scan von euch hochgeladen wurde, wird euer Fortschritt entsprechend gewertet.

Habt ihr den Power-Up bei eurem PokéStop oder der Arena durchgeführt, dann erkennt ihr das an der optischen Darstellung des PokéStops. Dieser wirkt größer und hat je nach Level eine, zwei oder drei waagerechte Leisten. Darüber hinaus könnt ihr euren Fortschritt und die verbleibende Zeit auch mit Klick auf den jeweiligen Stop sehen.

Wie viele Scans benötigt man für einen Level-Aufstieg?

Insgesamt können die PokéStops und Arenen bis zu Level 3 hochgepowert werden. Wie der Übersicht von LegendsLima auf Twitter zu entnehmen ist, benötigt ihr je nach Level unterschiedlich viele Scans. Außerdem hält dieses Power-Up auch jeweils verschieden lang.

Demnach werden folgende Scans benötigt:

Level 1 (hält 48 Stunden): 5 Scans

Level 2 (hält 60 Stunden): 10 Scans

Level 3 (hält 72 Stunden): 25 Scans

Wer kann die Scans durchführen? Die PokéStops und Arenen können von allen Trainern gescannt werden, die mindestens Level 20 erreicht haben.

Wie viele Scans sind pro Trainer möglich? Ihr könnt insgesamt bis zu 200 tägliche Scans durchführen. Ein PokéStop oder eine Arena kann dabei auch mehrfach von einem Trainer gescannt werden.

Welche Vorteile bringen die Power-Ups?

Habt ihr eure PokéStops und Arenen gescannt und somit hochgepowert, dann erhalten alle Trainer beim Drehen an der Fotoscheibe zusätzliche Items. Ab Level 2 könnt ihr euch außerdem über Bonus-Herzen bei eurem Kumpel freuen.

Hat der Ort sogar Level 3 erreicht, dann bekommt ihr entweder 3 Premium-Raid-Bälle, wenn es sich um eine Arena handelt, oder zusätzliche Spawns bei einem PokéStop.

Darüber hinaus könnt ihr diese Scans mit dem Lösen eurer AR-Aufgaben in Pokémon GO verbinden. Diese bringen euch ebenfalls zur Belohnung nochmal besondere Items oder sogar eine Begegnung mit einem Pokémon.

Wie findet ihr die neue Power-Up-Funktion? Habt ihr sie schon ausprobiert? Oder wollt ihr mit den AR-Scans eher nichts zu tun haben und verzichtet auf die Boni? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

