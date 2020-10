Warum gibt es jetzt diese Aufgaben? Niantic hat dieses Feature schon länger im Spiel implementiert . Bislang gab es aber keine Belohnungen dafür, wenn man einen PokéStop gescannt hat. Die Begeisterung der Spieler hielt sich also in Grenzen.

Dieser Scan funktioniert über die AR-Funktion von Pokémon GO . Ihr müsst also mit eurer Kamera den PokéStop scannen.

Das ist neu: Seit gestern Abend, dem 20. Oktober, gibt es in Pokémon GO neue Quests. Sie belohnen euch, wenn ihr PokéStops scannt. Dafür gibt es beispielsweise Bälle oder auch Pokémon als Belohnung.

In Pokémon GO ist jetzt das AR-Mapping live! Dafür gibt es spezielle Quests, die ihr lösen könnt. Wir zeigen euch, wie der PokéStop-Scan funktioniert.

