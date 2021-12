Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Kyurem – Nutzt diese Konter

In Pokémon GO startet heute, am 22. Dezember, die Raid-Stunde mit Kyurem. Damit ihr bestens darauf vorbereitet seid, zeigen wir euch auf MeinMMO die besten Konter zum Boss.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwoch startet Pokémon GO ein Event unter dem Motto “Raid-Stunde”. Das bedeutet, dass in der Event-Zeit auf nahezu jeder Arena im Umkreis Raids der Stufe 5 laufen. Eine gute Gelegenheit, sich die legendären Pokémon dabei zu sichern.

Am heutigen Mittwoch dreht sich die Stunde um das Pokémon Kyurem. Wir zeigen euch hier in der Übersicht, welche Konter sich dafür anbieten und wie die Shiny-Form von Kyurem aussieht.

Kyurem Guide – Beste Konter

Wann findet die Raid-Stunde statt? Wie ihr es aus den vergangenen Events kennt, startet die Raid-Stunde auch heute wieder pünktlich um 18:00 Uhr Ortszeit und ist dann für eine Stunde aktiv. Bereits vor dem Start könnt ihr die dunklen Eier über den Arenen sehen, die euch die bevorstehenden Raids ankündigen. Gegen 19:00 Uhr endet das Event und auf den Arenen tauchen wieder andere Raids auf.

Die besten Konter: Kyurem gehört zu den Typen Drache und Eis. Entsprechend sind die folgenden Konter im Kampf sehr effektiv:

Crypto Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Terrakium mit Katapult und Sanctoklinge Crypto Machomei mit Konter und Wuchtschlag Lucario mit Konter und Aurasphäre Crypto Hariyanma mit Konter und Wuchtschlag Crypto Despotar mit Katapult und Steinkante Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Dialga mit Metallklaue und Draco Meteor Crypto Guardevoir mit Charme und Zauberschein Crypto Dragoran mit Drachenrute und Drachenklaue Rihornior mit Katapult und Felswerfer Crypto Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall Machomei mit Konter und Wuchtschlag Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall

Kann man Shiny Kyurem fangen? Ja, wenn ihr Glück habt, begegnet ihr Shiny Kyurem nach dem absolvierten Raid und könnt es dann fangen. In der folgenden Grafik seht ihr die schillernde Form von Kyurem.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? In den nächsten Tagen steht in Pokémon GO weiter das große Weihnachts-Event an. Allerdings startet jetzt der zweite Teil davon, der ein neues Pokémon, Shinys und ein Mini-Event im Event mit sich bringt.

Ihr könnt in den nächsten Tagen besondere Pokémon in den 7-km-Eiern finden und bei einer Sammler-Herausforderung Galar-Pantimos erhalten. Dafür erhöhen die Entwickler extra den Tausch-Radius.

Alles, was ihr zum zweiten Teil des Weihnachts-Events in Pokémon GO und allen Boni wissen müsst, erfahrt ihr bei uns auf MeinMMO.