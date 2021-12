Alle Rampenlicht-Stunden mit Boni, Pokémon und Zeiten im Januar 2022 bei Pokémon GO sind bekannt. Euch erwarten in dem Monat vier Termine. Wir zeigen euch, wann es Bonbons und Sternenstaub als Belohnung gibt.

Was sind das für Events? Die Rampenlicht-Stunden laufen jeden Dienstagabend von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Pokémon GO. Dabei steht ein bestimmtes Pokémon im Rampenlicht und spawnt während des Events nahezu überall in der Wildnis. Zu diesen Event-Abenden ist dann immer ein Bonus aktiv, der euch mit mehr Sternenstaub oder Bonbons belohnt.

Wir zeigen euch in der folgenden Übersicht alle Termine für die Rampenlicht-Stunden im Januar 2022 mit Shinys und Boni.

Alle Termine – Rampenlichtstunden im Januar 2022

Merkt euch diese Pokémon: In den Januar-Wochen stehen die folgenden Pokémon im Fokus der Rampenlicht-Stunden:

Datum Pokémon & Bonus 4. Januar Monozyto und Bonbons 11. Januar Digda und Sternenstaub 18. Januar Plusle und Bonbons 25. Januar Minun und Bonbons

Wir gehen genauer auf jede der Rampenlicht-Stunden ein und zeigen euch die genauen Boni im Detail.

Rampenlicht-Stunde am 4. Januar

Welches Pokémon trefft ihr da? In der ersten Rampenlicht-Stunde im Januar 2022 erwartet euch das Psycho-Pokémon Monozyto aus der fünften Spielgeneration. Es kann sich zu Mitodos und dann wiederum zu Zytomega weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Weder Monozyto noch eine seine Entwicklungen sind für Kämpfe interessant. Als Psycho-Angreifer seid ihr mit Pokémon wie Mewtu einfach viel besser bedient. Nutzt die Rampenlicht-Stunde also zum Sammeln für euren PokéDex oder verschickt eure angesammelten Pokémon für mehr Bonbons.

Kann man Shiny Monozito fangen? Nein, Shiny Monozyto ist nicht in Pokémon GO verfügbar.

Rampenlicht-Stunde am 11. Januar

Welches Pokémon trefft ihr da? Zu diesem Termin trefft ihr das Boden-Pokémon Digda. Es kann sich zu Digdri weiterentwickeln. Außerdem gibt es eine Alola-Form von Digda, die aber wohl nicht Teil des Events ist.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Als Angreifer sind weder Digda noch Digdri besonders wertvoll. Ihr solltet die Stunde nutzen, um Sternenstaub zu sammeln.

Kann man Shiny Digda fangen? Ja, Shiny Digda könnt ihr in Pokémon GO fangen.

Rampenlicht-Stunde am 18. Januar

Welches Pokémon trefft ihr da? Euch erwartet zur dritten Rampenlicht-Stunde im Januar das Elektro-Pokémon Plusle. Es stammt aus der dritten Spielgeneration und kann sich nicht weiterentwickeln. Zusammen mit Minun bildet es ein Duo.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Plusle hat weder bei Raids noch in Trainerkämpfen etwas zu melden. Es gibt viel stärkere Elektro-Angreifer wie Melmetal oder Zapdos, auf die ihr zurückgreifen könnt, wenn ihr mal mit Elektro-Pokémon spielen wollt.

Nutzt die Stunden, um Raids zu erledigen und euch beim Fang die doppelten Bonbons zu sichern.

Kann man Shiny Plusle fangen? Ja, ihr könnt Shiny Plusle in Pokémon GO fangen.

Rampenlicht-Stunde am 25. Januar

Welches Pokémon trefft ihr da? Die letzte Rampenlicht-Stunde im Januar läuft mit dem Elektro-Pokémon Minun. Es stammt aus der dritten Spielgeneration und ist das Gegenstück zu Plusle. Es kann sich nicht weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Genau wie Plusle ist auch Minun kein besonders guter Angreifer, den ihr unbedingt fangen solltet. Nutzt die Stunde, um eure Pokémon-Sammlung aufzuräumen und euch fürs Verschicken mehr Bonbons zu sichern.

Kann man Shiny Minun fangen? Ja, Shiny Minun könnt ihr in Pokémon GO fangen.

Besonders lohnenswert sind die Rampenlicht-Stunden im Januar 2022 leider nicht. Wenn ihr auf der Suche nach starken Pokémon seid, dann schaut doch hier auf MeinMMO in unsere Übersicht über die stärksten Angreifer in Pokémon GO.