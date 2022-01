Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Plusle und Bonbon-Bonus

Heute, am 18. Januar 2022, findet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde mit Plusle statt. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann das Event startet, ob es das kleine Monster als Shiny gibt und auf welchen Bonus ihr euch freuen könnt.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? In Pokémon GO findet jeden Dienstag ein einstündiges Event statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt steht. Dieses spawnt während dieser Zeit dann häufiger. Außerdem bringt es euch einen zusätzlichen Bonus.

In der heutigen Rampenlicht-Stunde trefft ihr auf das Elektro-Pokémon Plusle. Es stammt aus der 3. Spiele-Generation und verfügt über keine Vor- und Weiterentwicklung. Außerdem könnt ihr euch über einen Bonbon-Bonus freuen.

Rampenlichtstunde mit Plusle – Start, Shiny und Boni

Wann findet die Rampenlichtstunde statt? Das kurze Event startet heute, am 18. Januar 2022, um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann eine Stunde Zeit, um die Rampenlichtstunde zu nutzen, bis sie um 19:00 Uhr wieder endet.

Das sind die Boni: Während der Rampenlichtstunde werdet ihr auf zahlreiche Plusle treffen. Sie spawnen an jeder Ecke und durch das Zünden eines Rauchs, werden weitere Exemplare angezogen.

Darüber hinaus erwartet euch heute ein Bonbon-Bonus. Ihr erhaltet dadurch doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon.

Gibt es Shiny-Plusle? Ja, Plusle ist auch in seiner schillernden Form im Spiel verfügbar. Wie ihr im nachfolgendem Bild sehen könnt, ist das Rot an Plusles Körper beim Shiny etwas dunkler.

Plusle normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Plusle

Plusle ist eines der Monster, was nicht sonderlich stark ist. Seine Werte sind alle eher durchschnittlich, weshalb es in Raids und der PvP-Liga keine Rolle spielt. Dadurch ist auch der Bonbon-Bonus für das Fangen von Plusle eher uninteressant. Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde kommen daher vor allem Shiny-Jäger auf ihre Kosten.

Wer den Bonbon-Bonus fürs Fangen anderweitig nutzen möchte, könnte alternativ während der Rampenlicht-Stunde anstelle eines Rauchs seine Wunderbox zünden und so Meltan fangen.

Werdet ihr die Rampenlicht-Stunde mit Plusle heute nutzen? Oder ist das Event heute eher nichts für euch? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

