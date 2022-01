Mysteriöser Entwicklungs-Bug fasziniert Trainer in Pokémon GO

In Pokémon GO klagen die Trainer immer wieder über nervige Fehler im Spiel. Nun kam es allerdings zu einem mysteriösen Entwicklungs-Bug, der die reddit-Community fasziniert und von den Spielern gefeiert wird. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, um was es dabei geht und zeigen euch die Reaktionen der Trainer.

Um was geht es? Die Trainer in Pokémon GO stoßen beim täglichen Spielen immer wieder auf verschiedene Bugs. Ob ärgerliche Probleme in Raids und PvP-Kämpfen oder fehlerhafte optische Darstellungen, wie das coole kaputte Schneckmag, was ein Trainer vor wenigen Tagen gefangen hat, die Liste der Fehler ist lang.

Und auch der reddit-User bringmethespacebar musste nun eine solche Erfahrung machen und hat einen im wahrsten Sinne des Wortes “mysteriösen” Bug im Spiel erlebt. Er zeigt der reddit-Community einen Screenshot von seiner Entwicklungs-Vorschau zu Seemops, bei der ihm ein ganz besonderes Monster angezeigt wurde.

Welches Monster versteckt sich hinter dem mysteriösen Bug?

Wie in dem reddit-Beitrag von bringmethespacebar zu sehen ist, wollte er sein Shiny-Seemops entwickeln. Dessen erste Weiterentwicklung ist Seejong, welches normalerweise auf der rechten Seite der Vorschau angezeigt werden sollte. Doch stattdessen zeigt ihm Pokémon GO an dieser Position den Schatten von Jirachi.

Was ist Jirachi für ein Pokémon? Bei Jirachi handelt es sich um ein mysteriöses Pokémon aus der 3. Generation, welches zum Typ Stahl und Psycho gehört. Eine Vor- und Weiterentwicklung hat das Monster nicht.

Wie die meisten mysteriösen Pokémon ist auch Jirachi in Pokémon GO nicht so einfach zu bekommen. Finden könnt ihr es nämlich derzeit nur in der Spezialforschung „Ein tausendjähriger Schlaf“. Dadurch ist es entsprechend selten.

Aus diesem Grund ist die reddit-Community nun besonders von diesem Fehler fasziniert und fiebert natürlich fleißig mit, ob bringmethespacebar dadurch an ein solch seltenes Exemplar kommt.

Jirachi

Wie stark Jirachi in Pokémon GO ist, haben wir euch in unserem dazugehörigen Beitrag zusammengefasst:

Reaktionen der Community

In erster Line wollten die meisten Trainer natürlich unter dem reddit-Beitrag wissen, ob bringmethespacebar das Jirachi durch das Auslösen seiner Entwicklung auch tatsächlich bekommen hat. So schreibt Sir_Atro_Dwarvenhine: “Hat es zufällig funktioniert?” (reddit.com).

Der reddit-User moodsareflaccid spricht ihm, neben einigen anderen, außerdem gut zu, es zu probieren und Seemops zu entwickeln: “Ich meine, das ist ein gutes Angebot. Ich würde es nehmen” (via reddit.com).

Nachdem bringmethespacebar die reddit-Community einige Zeit warten gelassen hatte, gab er inzwischen in den Kommentaren bekannt, dass es nicht geklappt hat. Er schreibt: “Es ist ein Bug, es hat sich zu einem normalen Seejong entwickelt.” (via reddit.com).

Doch einige Trainer feiern diesen Bug trotzdem in den Kommentaren und stellen scherzhafte Überlegungen dazu an, wie dieses Monster entstehen konnte. Außerdem geben sie der vermeintlich neuen Weiterentwicklung von Seemops sogar ganz eigene Namen, indem sie die englischen Bezeichnungen von Seejong (Sealeo) und Jirachi (Jirachi) kombinieren (via reddit.com):

Bucket_Lord_Jim fragt: “Werden auf diese Weise mysteriöse Pokemon geboren? Gescheiterte Evolutionen?”

Xavierjpg0909: “Ich wusste nicht, dass man Pokemon GO mit aktiviertem Zufallsgenerator spielen kann.”

Valuable_Ad_5178: “Jiraseal”

Insaniac1: “Sealechi”

Auch wenn aus Seemops letztlich kein Jirachi entstanden ist, hatten die Trainer in den Kommentaren sichtlich Freude an diesem mysteriösen Entwicklungs-Bug.

Findet ihr diesen Fehler in der Entwicklungs-Vorschau auch so faszinierend wie die reddit-Community? Oder findet ihr solche Bugs einfach nur nervig? Und hattet ihr vielleicht auch schon selbst derartige Darstellungsfehler? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch, welche Events euch im Januar erwarten und welche sich besonders lohnen.