Pokémon GO: Trainer fängt „kaputtes” Schneckmag und Spieler finden es richtig cool

Durch einen Glitch erscheint das Schneckmag dieses Trainers in einer komplett anderen Farbe, als ihr es aus Pokémon GO kennt. Den Spielern aus der Community gefällt das allerdings richtig gut. Die fragen, ob es permanent so bleibt.

Um was geht es? Im reddit von Pokémon GO teilte ein Trainer zwei Screenshots von einem seiner Schneckmag. Der User namens Liidero vermutet, dass er wohl das seltenste Exemplar dieses Pokémons gefangen hat. Die Bilder zeigen Schneckmag, das eigentlich rot sein sollte, nahezu komplett dunkel. Nur die Augen leuchten.

In der Community kommt dieses besondere Aussehen von Schneckmag sehr gut an. Wir zeigen euch die Bilder und Reaktionen hier.

“Cool, bleibt das für immer?”

So sieht das Schneckmag aus: Durch einen Fehler im Spiel hatte das Schneckmag bereits beim Fangbildschirm die falschen Farben. Selbst im PokéDex sah man die besondere Form, die wohl durch einen Bug hervorgerufen wurde.

Wir binden euch die beiden Screenshots von Trainer Liidero hier ein (via reddit.com).

Eigentlich sollte Schneckmag in einem strahlenden Rot erscheinen. Das Schnecken-Pokémon steht gerade sowieso im Fokus der Community, denn zum Event “Berge von Macht” ist Schneckmag erstmals als Shiny zu erhalten. Doch auch die schillernde Form sollte nicht so dunkel erscheinen wie auf den Screenshots von Liidero. Wie die Shinys aussehen, zeigen wir euch in der folgenden Grafik:

Schneckmag und dessen Weiterentwicklung Magcargo als normale und als Shiny-Version

So reagieren die Spieler: Auf reddit kommt die besondere Farbe von Schneckmag überraschend gut an. Viele machen sich lustig und schreiben Dinge wie “Es wurde wohl mit Wasser bespritzt” oder “Es wurde wohl wie in einem Cartoon mit Dynamit in die Luft gejagt”

Andere zeigten aber viel Interesse an der Form und schreiben:

“Cool! Weißt du, ob das permanent bleibt?”

“Ohne Mist, das ist richtig cool”

“Man, die sollten so eine [Form] wirklich machen, denn es sieht viel cooler aus”

Die Frage, ob das Pokémon für immer in der dunklen Farbe bleibt, konnte der Trainer verneinen. Schon als er einmal zurück auf die Karte und dann wieder in seine Pokémon-Sammlung schaute, hatte das Schneckmag wieder die normale Farbe. Das spricht dafür, dass es wirklich nur ein Grafik-Glitch war.

