Pokémon GO: Morgen startet „Berge von Macht“-Event – Alle Shinys und Boni

In Pokémon GO startet am 07. Januar 2022 das “Berge von Macht”-Event und bringt euch wieder zahlreiche Besonderheiten im Spiel. Dabei werdet ihr erstmals auf Mega-Aerodactyl und auf ein neues Shiny treffen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Spawns, Shinys und Boni euch außerdem zu diesem Event erwarten.

Um was für ein Event geht es? Im Rahmen der Jahreszeit der Herkunft findet ein Event namens “Berge von Macht” in Pokémon GO statt. Bei diesem dreht sich alles um das nächste Rätsel der mysteriösen Tür, welche Professor Willow und die Teamleiter zu Beginn der Saison gefunden haben.

Um das Geheimnis der Verschlüsselung zu lösen, hat sich Spark laut Niantic auf die Reise durch die Berge begeben, die denen der Johto- und Sinnoh-Region ähneln. Ihr sollt ihm beim Entriegeln der Tür behilflich sein, indem ihr während des Events Gestein- und Stahl-Pokémon fangt (via pokemongolive.com). Dabei erwarten euch folgende Highlights:

Mega-Aerodactyl kommt als neue Mega-Entwicklung ins Spiel

Begegnet in der Wildnis einem neuen Shiny

Wann startet das Event? Das “Berge von Macht”-Event startet am 07. Januar 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann knapp eine Woche Zeit, um alle Boni zu nutzen und fleißig Pokémon zu fangen, bis das Event am 13. Januar 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit wieder endet.

Berge von Macht – Alle Spawns und Shinys

Wie ihr es von vergangenen Events in Pokémon GO kennt, könnt ihr euch auch bei “Berge von Macht” wieder auf zahlreiche Spawns freuen. Dazu werdet ihr in der Wildnis und in Raids unter anderem häufiger auf Gestein- und Stahl-Pokémon treffen. Natürlich sind auch wieder einige Shinys dabei.

Wo ihr während des Events auf welche Monster treffen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Alle Pokémon, die ihr euch mit etwas Glück als schillerndes Exemplar sichern könnt, haben wir außerdem mit einem (*) markiert:

Wilde Pokémon:

Zubat*

Machollo*

Kleinstein*

Schneckmag*

Nasgnet*

Schmerbe*

Onix*

Kastadur*

Pokémon in Raids:

Raids Pokémon Level-1-Raid Alola-Kleinstein*

Onix*

Tanhel*

Bronzel* Level-3-Raid Ursaring

Donphan

Meditalis

Absol* Level-5-Raid Heatran* Mega-Raid Mega-Aerodactyl*

Neue Pokémon und Shinys zum „Berge von Macht“-Event

Während des Events “Berge von Macht”, feiern zwei Monster ein ganz besonderes Debüt in Pokémon GO. So könnt ihr Schneckmag erstmals in seiner schillernden Form fangen. Das Pokémon vom Typ Feuer stammt aus der 2. Spielegeneration und lässt sich zu Magcargo weiterentwickeln.

Besonders stark sind beide Entwicklungen nicht und dienen eher zum Sammeln für den Pokédex. Besonders Shiny-Jäger können sich nun also über den Release der schillernden Form freuen. Ihr erkennt es an seinem grauen Körper.

Schneckmag und Magcargo normal (links) und als Shiny (rechts)

Ebenfalls ein Debüt feiert zum “Berge von Macht”-Event die Mega-Entwicklung von Aerodactyl. Dieser könnt ihr ausschließlich in den Mega-Raids begegnen. Besiegt ihr das Monster, dann erhaltet ihr entsprechende Mega-Energie, mit der ihr euch selbst ein starkes Aerodactyl zu einem temporären Mega-Pokémon entwickeln könnt.

Mega-Aerodactyl ist das erste Gesteins-Mega, was es im Spiel geben wird. Wie Aerodactyl selbst, kann auch seine Mega-Entwicklung vor allem im Angriff überzeugen und ist damit eines der stärksten Angreifer in Pokémon GO.

Berge von Macht – Alle Boni

Neben den zahlreichen Monstern, denen ihr während des Events begegnen könnt, hält “Berge von Macht” auch den einen oder anderen Bonus für euch bereit. Auf folgende Boni könnt ihr euch im kompletten Event-Zeitraum freuen:

Halbe Distanz, um mit euren Kumpel Herzen durch das Spazierengehen zu verdienen

Befristete Forschung Belohnung: Begegnung mit Flunkifer* und Tanhel*

Event-Forschungen Belohnung: Begegnung mit Alola-Kleinstein*, Schneckmag* und Flunkifer*



Wie findet ihr die Spawns und Boni, die euch zum “Berge von Macht”-Event erwarten? Werdet ihr versuchen, euch ein Shiny-Schneckmag zu sichern? Oder findet ihr die Spawns dieses Mal eher uninteressant? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Die kommenden Wochen halten aber noch einiges für euch bereit. Wir haben uns angesehen, welche Events im Januar in Pokémon GO stattfinden und welche sich für euch besonders lohnen.