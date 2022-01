Pokémon GO: Alle Raids und Raid-Stunden im Januar 2022

In Pokémon GO trefft ihr im Januar 2022 auf die starken Raidbosse Heatran, Genesect, Regice, Mega-Rexblisar und Mega-Aerodactyl. Wir zeigen euch die Termine für die Boss-Wechsel und die Raid-Stunden in der Übersicht.

Was ist das für eine Übersicht? Regelmäßig verändern sich die Raids auf den verschiedenen Schwierigkeitsgraden in Pokémon GO. Neue Raidbosse lösen alte ab und können von euch bekämpft werden. Dazu kommen neue Mega-Raids. Jeden Mittwoch findet eine Raid-Stunde statt, bei der ein Stufe-5-Pokémon im Fokus steht.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die wichtigsten Raid-Termine im Januar 2022.

Raid-Stunden und Bosse im Januar 2022

Merkt euch diese Termine für Raid-Stunden:

Datum Bosse 5. Januar Kyurem* 12. Januar Heatran* 19. Januar Genesect

(Blitzmodul) 26. Januar Regice* Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Boss-Wechsel und Mega-Raids:

Bis 7. Januar Kyurem* in

Stufe-5-Raids Bis 7. Januar Mega-Rexblisar*

in Mega-Raids 7. Januar bis

15. Januar Heatran*

in Stufe-5-Raids 7. Januar bis

1. Februar Mega-Aerodactyl*

in Mega-Raids 15. Januar bis

24. Januar Genesect mit Blitzmodul

in Stufe-5-Raids 24. Januar bis

1. Februar Regice*

in Stufe-5-Raids

Die besten Konter für die Raids im Januar 2022

Kyurem ist bis zum 7. Januar in Raids

Kyurem-Konter: Kyurem ist anfällig gegen die Typen Kampf, Gestein, Stahl, Drache und Fee. Als Angreifer bieten sich (Crypto) Metagross, Terrakium, (Crypto) Machomei, Lucario, Mega-Aerodactyl und (Crypto) Hariyama an.

In unserem Konter-Guide zu Kyurem in Pokémon GO zeigen wir euch weitere starke Konter gegen den Boss.

Heatran ist vom 7. bis 15. Januar in Raids zu finden

Heatran-Konter: Im Kampf ist Heatran sehr anfällig gegen Angreifer von Typ Boden. Auch Kampf- und Wasser-Pokémon sind effektiv. Setzt in Raids auf Angreifer wie Knakrack, Rihornior, Demeteros (auch in der Tiergeistform), Groudon oder (Crypto) Sumpex.

In unserem Konter-Guide gegen Heatran zeigen wir euch die besten Angreifer.

Genesect mit Blitzmodul ist vom 15. Januar bis zum 24. Januar in Stufe-5-Raids

Genesect-Konter: Gegen Genesect mit Blitzmodul sind vor allem Feuer-Angreifer effektiv. Es empfiehlt sich, auf Pokémon wie Mega-Glurak Y, Mega-Glurak X, (Crypto) Entei, Reshiram, Mega-Hundemon oder Crypto Arkani zu setzen.

Weitere Angreifer findet ihr in unserem Konter-Guide zu Genesect in Pokémon GO.

Regice findet ihr vom 24. Januar bis 1. Februar in Raids

Regice-Konter: Die Typen Kampf, Gestein, Feuer und Stahl sind im Kampf gegen Regice stark. Wir empfehlen euch Angreifer wie Mega-Glurak Y, (Crypto-)Metagross, (Crypto-)Lavados, (Crypto-)Machomei, (Crypto-)Entei oder Terrakium.

Konter für Mega-Raids im Januar

Mega-Rexblisar-Konter: Mega-Rexblisar ist sehr verwundbar gegen Feuer-Angriffe. Doch auch die Typen Kampf, Flug, Gift, Gestein, Käfer und Stahl haben im Kampf gute Chancen. Setzt auf Mega-Glurak Y, (Crypto) Entei, (Crypto) Lavados, Mega-Glurak X, Mega-Hundemon oder Reshiram. Mega-Rexblisar ist bis zum 7. Januar als Boss im Spiel.

Mega-Aerodactyl-Konter: Gegen Mega-Aerodactyl setzt ihr am besten auf Gestein, Stahl, Wasser, Elektro oder Eis-Angreifer. Die stärksten Konter sind (Crypto) Metagross, Mega-Turtok, (Crypto) Raikou, (Crypto) Sumpex, Mega-Voltenso oder (Crypto) Zapdos.

Mega-Aerodactyl feiert sein Debüt in einem Event. Alles, was ihr zu “Berge von Macht” in Pokémon GO wissen müsst, zeigen wir euch auf MeinMMO.