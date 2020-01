Pokémon GO: Dies sind die besten Konter gegen Heatran im Raid

In Pokémon GO herrscht ein neues, legendäres Pokémon auf den Arenen. Heatran fordert euch heraus und wir zeigen euch die besten Konter.

Wann ist Heatran verfügbar? Das legendäre Pokémon von Typ Feuer und Stahl kehrt am 7. Januar um 22 Uhr zurück in die Raids von Pokémon GO und ist auch erstmalig als Shiny anzutreffen. Es bleibt dann für fast einen ganzen Monat und verschwindet erst am 4. Februar um 22 Uhr.

Wir zeigen euch die besten Konter gegen das legendäre Monster und verraten euch, wie viele Leute ihr zum Besiegen braucht.

Die besten Konter gegen Heatran

Wogegen ist Heatran anfällig? Das Pokémon von Typ Stahl und Feuer ist anfällig gegen die Typen Boden, Wasser und Kampf. Gegen Boden besitzt es eine doppelte Schwäche. Setzt also vor allem solche Pokémon ein.

Wir zeigen euch nun die besten Pokémon. Mit dieser Auswahl solltet ihr in einer kleinen Gruppe keine Probleme gegen Heatran haben:

Knakrack

Sofort-Attacke: Lehmschuss

Lehmschuss Lade-Attacke: Erdbeben

Erdbeben Bemerkung: Knakrack hat einen enorm hohen Angriffswert und ist zudem noch recht standhaft im Kampf. Seine Attacken sind solide. Diese Mischung macht ihn zum besten Angreifer.

Groudon

Sofort-Attacke: Lehmschuss

Lehmschuss Lade-Attacke: Erdbeben

Erdbeben Bemerkung: Groudon hat von allen Boden-Pokémon den besten Angriffswert. Deshalb ist es auch einer der Top-Konter.

Stalobor

Sofort-Attacke: Lehmschelle

Lehmschelle Lade-Attacke: Schlagbohrer

Schlagbohrer Bemerkung: Ein hoher Angriffswert und die starke Attacke Schlagbohrer verschafft Stalobor den Platz in diesem Ranking.

Rihornior

Sofort-Attacke: Lehmschelle

Lehmschelle Lade-Attacke: Erdbeben

Erdbeben Bemerkung: Rihornior besitzt ebenfalls zwei gute Boden-Attacken und trifft mit doppelter Stärke. Wer die Groudon-Raids verpasst hat, der sollte definitiv auf Rihornior setzen, wenn man sich genügend Sinnoh-Steine gesichert hat.

Rizeros

Sofort-Attacke: Lehmschelle

Lehmschelle Lade-Attacke: Erdbeben

Erdbeben Bemerkung: Rizeros ist die Vorentwicklung von Rihornior. Es kann dieselben Attacken lernen und ist genauso effektiv. Seine Werte sind nur etwas schwächer als die von Rihornior. Wer keinen Sinnoh-Stein übrig hat, der kann auch mit Rizeros kämpfen.

Weitere gute Angreifer

Nach den Top 5 folgen diese Pokémon:

Libelldra mit der Attacke vom Community Day ist eine gute Wahl.

Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte

mit Lehmschelle und Erdkräfte Geowaz mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Donphan mit Konter und Erdbeben

mit Konter und Erdbeben Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben

mit Lehmschuss und Erdbeben Libelldra mit Lehmschuss und Erdkräfte

Die Alternativ-Pokémon

Boden-Pokémon sind am besten: Wer keines dieser Pokémon besitzt, der sollte vor allem auf Boden-Pokémon zurückgreifen. Die doppelte Schwäche von Heatran gegenüber Boden ist gut auszunutzen. Die Typen Wasser und Kampf bieten aber auch solide Konter.

Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze

mit Lehmschelle und Dampfwalze Gastrodon mit Lehmschelle und Erdkräfte

mit Lehmschelle und Erdkräfte Hippoterus mit Donnerzahn und Erdkräfte

mit Donnerzahn und Erdkräfte Kyogre mit Kaskade und Surfer

mit Kaskade und Surfer Kingler mit Lehmschuss und Krabbhammer

mit Lehmschuss und Krabbhammer Lucario mit Konter und Aurasphäre

mit Konter und Aurasphäre Machomei mit Konter und Wuchtschlag

Wichtige Informationen zu Shiny Heatran

Was sind die besten Attacken von Heatran? Heatran kann Attacken von fünf verschiedenen Typen lernen. Diese Attacken sind leider allesamt nicht sehr gut, weshalb es die Stärke von Heatran beträchtlich negativ verändert.

Sofort-Attacken: Käferbiss (Käfer), Feuerwirbel (Feuer)

Käferbiss (Käfer), Feuerwirbel (Feuer) Lade-Attacken: Feuersturm (Feuer), Steinkante (Gestein), Eisenschädel (Stahl)

Als bestes Moveset dürfte sich wohl Feuerwirbel und Feuersturm anbieten. Damit ist Heatran als Feuer-Angreifer zumindest halbwegs gut. Eine Alternative könnte auch Käferbiss sein. Damit ist Heatran dann gegen den Rocket-Boss Sierra besonders gut.

Maximale Werte: Wenn ihr ein 100% IV Heatran fangen möchtet, dann muss es 2145 WP besitzen. Bei Schnee oder Sonne kann es sogar 2681 WP haben. Auf seinem Maximallevel kann Heatran 3754 WP erreichen.

Kann man Heatran im Duo besiegen? Bereits zu zweit könnt ihr Heatran erledigen. Dafür braucht ihr aber starke Konter. Mit einem Team aus drei bis vier Leuten solltet ihr mit den richtigen Kontern aber keine Schwierigkeiten mit Heatran haben.

Wie gut ist Heatran in der Meta? Als Angreifer ist Heatran nicht ganz so nützlich. Dafür besitzt es einfach zu schwache Attacken. Wer aber gerne nach Shinys jagt, der sollte den einen oder anderen Raid-Pass investieren.

Wie sieht Shiny Heatran aus? Den Unterschied werdet ihr gut erkennen. Shiny Heatran ist deutlich heller.

Die Chance auf Shiny Heatran dürfte vermutlich bei 1 zu 19 liegen. Dort war die Wahrscheinlichkeit schon bei jedem legendären Raid-Boss.

