Pokémon GO: So besiegt ihr Heatran zu zweit – Schon auf Level 30

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Heatran in den legendären Raids finden. Wir zeigen euch, wie ihr das Pokémon bereits zu zweit auf Level 30 besiegen könnt.

Wie lange ist Heatran verfügbar? Am 7. Januar um 22 Uhr kehrt Heatran zurück in die legendären Raids. Es bleibt dann bis zum 4. Februar im Spiel. In der Zeit könnt ihr es auch als Shiny antreffen.

Heatran ist im Raid recht leicht zu besiegen. Ihr braucht dafür nur Pokémon auf Level 30, die effektiv sind. Wir zeigen euch, welche Monster ihr wählen müsst.

Heatran im Duo besiegen – So geht’s

Das sind gute Konter: Heatran ist von Typ Stahl und Feuer. Anfällig ist es daher gegen die Typen Kampf, Wasser und Boden. Gegen Letzteres besitzt es sogar eine doppelte Schwäche.

Nutzt daher vor allem Boden-Pokémon. Sie sind deutlich besser als die Pokémon von den anderen beiden Typen. Die besten Konter gegen Heatran findet ihr hier.

So geht der Kampf leichter: Beachtet immer, dass Wetter und Freundschaftslevel einen positiven Einfluss auf den Kampf haben können. Habt ihr Wetterbonus und kämpft mit einem besten Freund, dann habt ihr die besten Voraussetzungen.

In unseren Berechnungen haben wir nur das Freundschaftslevel berücksichtigt und gingen hierbei vom höchsten Level aus. Das Wetter haben wir außen vor gelassen.

Heatran auf Level 30 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Voraussetzungen: Auf Level 30 solltet ihr mit eurem Partner schon Hyperfreund sein. Darunter geht es auch, doch wird deutlich schwerer. Ganze 5 Pokémon stehen euch hier zur Auswahl.

Knakrack ist der Top-Konter.

Nutzt diese Pokémon: Die 5 Pokémon sind auch die besten Konter gegen Heatran. Achtet auf die richtigen Attacken:

Knakrack mit Lehmschuss und Erdbeben

Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben

Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben

Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer

Rizeros mit Lehmschelle und Erdbeben

Heatran auf Level 35 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Voraussetzungen: Auf Level 35 ist das Freundschaftslevel nicht so entscheidend. Wenn ihr die Top-5-Konter nutzt, dann ist das Level egal. Bessere Freundschaft gibt euch bei den Kontern aber noch mehr Auswahl.

Setzt vor allem auf Boden-Pokémon

Nutzt diese Pokémon: 3 weitere Pokémon von Typ Boden könnt ihr nutzen, um Heatran zu zweit zu besiegen. Das beste Freundschaftslevel ist aber wichtig:

Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte

Geowaz mit Lehmschelle und Erdbeben

Donphan mit Lehmschelle und Erdbeben

Heatran auf Level 40 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Voraussetzungen: Auf diesem Level ist das Freundschaftslevel komplett egal und ihr könnt Heatran recht leicht zu zweit besiegen, wenn ihr die Top-Konter hat. Mit dem richtigen Freundschaftslevel sind aber noch mehr Konter möglich.

Nutzt diese Pokémon: 2 weitere Konter kommen dazu, wenn ihr die richtigen Attacken und das richtige Freundschaftslevel habt:

Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben

Libelldra mit Lehmschuss und Erdkräfte

Wie schwer wird der Kampf? Wenn ihr die Top-Konter nutzt, dann wird das Duo auch auf Level 30 recht machbar sein. Wenn ihr mit etwas schwächeren Pokémon experimentieren wollt, dann kann es schon etwas knapper werden.

Das ist interessant zu sehen: Einzig Pokémon von Typ Boden schaffen es im Duo gegen Heatran. Dies liegt an der doppelten Schwäche von Heatran gegen Boden. Nutzt diese Schwäche also voll aus und setzt erst beim Trio auf Wasser- oder Kampf-Pokémon.

