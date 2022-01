Pokémon GO: Genesect Blitzmodul Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Mit welchem Team zieht in den Kampf gegen Genesect? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Gibt es Shiny Genesect? Genesect mit Blitzmodul gibt es aktuell noch nicht als Shiny in Pokémon GO zu fangen.

Wann ist Genesect mit Blitzmodul im Spiel? Ab Samstag, dem 15. Januar, findet ihr Genesect mit Blitzmodul in Raids von Pokémon GO. Es bleibt bis Montag, den 24. Januar, im Spiel und kann in Raids der Stufe 5 gefunden werden.

Insert

You are going to send email to