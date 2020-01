Pokémon GO: Jirachi Quest „Ein tausendjähriger Schlaf“ – Guide

Die Spezialforschung zu Jirachi mit dem Namen „Ein tausendjähriger Schlaf“ könnt ihr nun in Pokémon GO absolvieren. Wir zeigen euch die Stufen und geben euch Tipps beim Lösen.

In Pokémon GO könnt ihr nun die Spezialforschung rund um das mysteriöse Pokémon Jirachi lösen. Dafür müsst ihr 7 Stufen erledigen, damit ihr am Ende dann auf Jirachi trefft. Vergleichbar ist die Forschung etwa mit den Aufgaben rund um Mew oder Celebi.

Die Spezialforschung heißt „Ein tausendjähriger Schlaf“ und hält einige knifflige Aufgaben für euch bereit. Jirachi gab es zuvor nur auf allen 3 GO Fests und ist durch die Quest nun weltweit fangbar.

Spezialforschung „Ein tausendjähriger Schlaf“ – Die Quests

Alle 7 Stufen auf dem Weg zu Jirachi halten unterschiedliche Challenges für euch bereit. So müsst ihr Freundschaften schließen oder besondere Pokémon fangen und fotografieren.

Wir zeigen euch die Stufen nun im Überblick.

Stufe 1/7

Fange 25 Pokémon Belohnung: 1000 EP

Drehe 10 PokéStops oder Arenen Belohnung: Begegnung mit einem Pummeluff

Schließe 3 neue Freundschaften Belohnung: Begegnung mit einem Barschwa



Belohnung am Ende der Stufe: 1x Moosmodul, 1x Gletschermodul, 1x Magnetmodul. So funktionieren die neuen Module in Pokémon GO.

Stufe 2/7

Auf Stufe 2 müsst ihr ein Barschwa entwickeln

Fange 3 Flurmel Belohnung: 10 Flurmel-Bonbons

Entwickle ein Barschwa Belohnung: 1500 EP

Erhalte die Hoenn-Medaille auf Gold Belohnung: 1500 EP



Belohnung am Ende der Stufe: 2000 Sternenstaub, 10 Pokébälle, 3x Rauch

So entwickelt ihr Barschwa: Die Entwicklung von Barschwa ist besonders. Hierfür braucht ihr 100 Barschwa-Bonbons und müsst 20 km mit dem Barschwa laufen, welches ihr entwickeln müsst.

Es lohnt sich also, wenn ihr Barschwa direkt zu Beginn der Spezialforschung als Kumpel nehmt.

Stufe 3/7

Lande einen Schnappschuss von Krakeelo Belohnung: Begegnung mit einem Relaxo

Lande drei großartige Würfe in Folge Belohnung: 2000 EP

Erhalte 3 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Belohnung: 2000 EP



Belohnung am Ende der Stufe: 20x silberne Sananabeere, 3x Sternenstück, 2000 Sternenstaub

Diese Kumpel solltet ihr nehmen: Damit ihr die Aufgabe am schnellsten abschließen könnt, solltet ihr einen Kumpel wählen, der nur 1 km pro Bonbon braucht. Dazu zählen unter anderem Karpador, Taubsi oder Flurmel.

Stufe 4/7

Auf Stufe 4 müsst ihr Geschenke verschicken

Fange 50 Pokémon von Typ Psycho oder Stahl Belohnung: 2500 EP

Verwende 10 mal ein Power Up bei Pokémon Belohnung: 2500 EP

Verschicke 10 Geschenke an Freunde Belohnung: 2500 EP



Belohnung am Ende der Stufe: 1x Sofort-TM, 1x Lade-TM, 1x Raid-Pass

Haltet nach diesen Pokémon Ausschau: Psycho- und Stahl-Pokémon sind recht schnell gesammelt. Einige Monster davon sind sehr häufig, wie etwa Pantimos, Stollunior, Natu oder Meditie.

Stufe 5/7

PvP-Kämpfe werden auf Stufe 5 von euch erwartet

Kämpfe drei Mal gegen einen Teamleiter Belohnung: Begegnung mit einem Zirpeise

Gewinne 7 Kämpfe gegen andere Trainer Belohnung: 3000 EP

Gewinne 5 Raids Belohnung: 3000 EP



Belohnung am Ende der Stufe: 3 Sonderbonbons, 20 Hyperbälle, 3000 Sternenstaub

Das hilft euch bei den Kämpfen: Die Teamleiter-Kämpfe sind schnell gemacht. Nehmt dafür am besten die Superliga von Blanche. Sie ist am leichtesten zu besiegen.

Bei den Trainer-Kämpfen solltet ihr euch einen Hyperfreund suchen, denn mit ihm könnt ihr auch auf Entfernung kämpfen. So müsst ihr nicht zwingend zusammenspielen.

Stufe 6/7

PokéStops müsst ihr 7 Tage lang drehen

Schieße 5 Fotos von Pokémon von Typ Stahl oder Psycho Belohnung: Begegnung mit einem Palimpalim

Lande 3 fabelhafte Curveballwürfe Belohnung: Begegnung mit einem Bronzong

Drehe 7 Tage hintereinander einen PokéStop Belohnung: 4000 EP



Belohnung am Ende der Stufe: 10 silberne Sananabeeren, 10x Sternenstück, 5000 Sternenstaub

Das hilft beim Werfen: Die fabelhaften Würfe dürften so einige Trainer zum Verzweifeln bringen. Nehmt dafür am besten immer eine Nanabbeere. Sie lässt das Pokémon still stehen und ihr könnt besser treffen.

Ideale Pokémon dafür sind Pantimos, Nasgnet oder Makuhita. Sie haben große Kreise und lassen sich leicht treffen.

Stufe 7/7

Bereits automatisch abgeschlossen Belohnung: 4500 EP

Bereits automatisch abgeschlossen Belohnung: 4500 EP

Bereits automatisch abgeschlossen Belohnung: 4500 EP



Belohnung am Ende der Stufe: Begegnung mit einem Jirachi, 20 Jirachi-Bonbons, 1 Jirachi-Shirt für euren Avatar

