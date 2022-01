Pokémon GO: Morgen startet Kraftwerk-Event mit neuem Monster – Alle Boni und Shinys

In Pokémon GO startet morgen, am 19. Januar 2022, das Kraftwerk-Event. Dabei feiert Eguana sein Debüt im Spiel und es erwarten euch natürlich wieder einige Besonderheiten. Wir haben uns angesehen, auf welche Boni und Shinys ihr euch freuen könnt.

Um was für ein Event geht es? Das Abenteuer rund um die verschlüsselte Tür in der Jahreszeit der Herkunft geht weiter und bringt euch dazu das Kraftwerk-Event. Dabei werden vor allem Elektro-Pokémon im Mittelpunkt stehen. Außerdem könnt ihr währenddessen auch erstmals auf ein völlig neues Pokémon treffen: Eguana.

Darüber hinaus wird sich während des Events auch Team GO Rocket im Spiel blicken lassen und bringt euch den einen oder anderen interessanten Boni.

Wann findet das Event statt? Das Kraftwerk-Event startet am 19. Januar 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 01. Februar 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit. Unter dem Event-Teil “Eine böse Vorahnung” wird ab dem 24. Januar 2022 um 0:00 Uhr Ortszeit dann auch Team GO Rocket im Spiel ihr Unwesen treiben.

Eguana als neues Pokémon zum Kraftwerk-Event:

Pünktlich zum Start des Kraftwerk-Events könnt ihr in Pokémon GO erstmals auf Eguana treffen. Das Pokémon vom Typ Elektro und Normal stammt aus der 6. Spiele-Generation. Es lässt sich mit Hilfe von 50 Bonbons und einem Sonnenstein zu Elezard weiterentwickeln.

Das neue Monster wird, während des gesamten Events, in der Wildnis spawnen und in besonderen Event-Feldforschungen zu finden sein.

Erkennen könnt ihr Eguaza an seinem gelben Körper, den blauen Augen und den auffällig langen, schwarzen Ohren. Eine schillernde Variante wird allerdings vorerst nicht im Spiel zu fangen sein.

Eguana (links) und Elezard (rechts)

Ist Eguana stark? Besonders stark ist Eguana nicht. Und auch seine Weiterentwicklung Elezard kann nur durchschnittliche Angriffs-, Ausdauer- und Verteidigung-Werte aufzeigen. Es gehört somit nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Alle Spawns und Shinys zum Kraftwerk-Event

Neben Eguana, welches während des Kraftwerk-Events sein Debüt in Pokémon GO feiert, könnt ihr euch natürlich auch auf weitere Spawns und Shinys freuen. Wir haben euch nachfolgend zusammengefasst, welche Monster ihr im Event-Zeitraum in der Wildnis, in Raids und in den speziellen Feldforschungen treffen könnt.

Alle Pokémon, die auch in ihrer schillernden Form im Spiel zu finden sind, haben wir euch mit einem (*) markiert.

Pokémon in der Wildnis:

Magnetilo*

Sleima*

Voltobal*

Elektek*

Porygon*

Unratütox*

Eguana

Lektrobal

Blitza

Pokémon in Raids:

Raids Pokémon Level-1- Raids Pikachu*

Tanhel*

Sheinux*

Elezeba*

Klikk* Level-3- Raids

(15.01.2022 um 10:00 Uhr –

24.01.2022 um 10:00 Uhr) Sichlor*

Tornupto

Flunkifer*

Shardrago* Level-3- Raids

(24.01.2022 um 10:00 Uhr –

01.02.2022 um 10:00 Uhr) Jugong

Keifel

Panpyro

Shardrago* Level-5- Raids

(15.01.2022 um 10:00 Uhr –

24.01.2022 um 10:00 Uhr) Genesect (Blitzmodul)

mit Attacke Techblaster Level-5- Raids

(24.01.2022 um 10:00 Uhr –

01.02.2022 um 10:00 Uhr) Regice

mit Attacke Donner

Pokémon aus Feldforschungen:

Magnetilo*

Voltobal*

Frizelbliz*

Wattzapf

Eguana

Alola-Sleima*

Unratütox*

Emolga

Alle Boni zum Kraftwerk-Event

Neben den zahlreichen Spawns und Shinys, denen ihr während des Kraftwerk-Events begegnen könnt, wartet auch der eine oder andere Boni auf euch. Während des gesamten Event-Zeitraums könnt ihr durch das Drehen am PokéStop auf spezielle Feldforschungen treffen. Ab dem Event-Teil “Eine böse Vorahnung” warten dann weitere Boni auf euch.

Boni zu “Eine böse Vorahnung”

Am 24. Januar 2022 um 0:00 Uhr Ortszeit beginnt der Event-Teil “Eine böse Vorahnung”. Wie der Name bereits vermuten lässt, wird hierbei Team GO Rocket in den Mittelpunkt des Kraftwerk-Events rücken. Sie bringen euch folgende Boni:

Mitglieder von Team GO Rocket sind häufiger in Ballons und an PokéStops zu finden

Frustration verlernen mit Hilfe einer Lade-TM

Vor allem das Verlernen von Frustration ist ein Bonus, der nur gelegentlich in Pokémon GO zur Verfügung steht und deshalb für viele Spieler interessant sein wird. Alle Crypto-Pokémon erhalten nämlich grundsätzlich nach dem Fangen die Lade-Attacke Frustration. Anders als bei normalen Monstern kann man diese außerhalb eines solchen speziellen Events nicht einfach ändern.

Wer also das eine oder andere starke Crypto-Pokémon hat und diesem eine ordentliche Attacke beibringen möchte, kann seine Chance während dieses Event-Abschnitts endlich nutzen. Welche Pokémon sich besonders eigenen, um Frustration zu verlernen, haben wir in unserem dazugehörigen Artikel zusammengefasst.

Wie findet ihr die Spawns und Boni zum Kraftwerk-Event? Auf welches Monster freut ihr euch am meisten? Und werdet ihr die Gelegenheit nutzen, um euren Crypto-Pokémon Frustration zu verlernen? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.