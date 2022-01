In Pokémon GO ist ab dem 19. Januar das Kraftwerk-Event aktiv. Wir zeigen euch hier die neuen Quests (Feldforschungen), deren Belohnungen sowie die Raidbosse in der Übersicht.

Warum gibt es neue Forschungen und Bosse? Zu größeren Events in Pokémon GO aktivieren die Entwickler besondere Quests, die euch mit Pokémon des Events belohnen. Manchmal ändert sich bei bestehenden Quests dann einfach die Belohnung, teilweise gibt es aber auch neue Aufgaben. Diese Aufgaben sind Feldforschungen, die ihr euch durch das Drehen von Fotoscheiben an Arenen oder PokéStops sichern könnt.

Seht hier alle Pokémon, die es gerade in Raids und als Belohnungen von Forschungen gibt. Das Event startet am 19. Januar um 10:00 Uhr Ortszeit und ist dann bis zum 1. Februar um 10:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Pokémon, die wir im Artikel mit einem Stern (*) markieren, könnt ihr als Shiny treffen.

Neue Feldforschungen im Kraftwerk-Event

Die neuen Quests:

Fange 5 Elektro-Pokémon Begegnung mit Frizelbliz*, Wattzapf oder Eguana

Gehe 1 Kilometer Begegnung mit Eguana

Gehe 2 Kilometer Begegnung mit Alola-Sleima* oder Unratütox*

Gehe 4 Kilometer Begegnung mit Emolga

Lande 3 Curveball-Würfe Begegnung mit Magnetilo* oder Voltobal*

Mache einen Schnappschuss von einem wilden Elektro-Pokémon Mega-Energien für Ampharos oder Voltenso



Neue Raidbosse im Kraftwerk-Event

Das sind die neuen Raidbosse:

Schwierigkeit Bosse 1 Pikachu*

Tanhel*

Sheinux*

Elezeba*

Klikk* 3 (vom 15. Januar bis 24. Januar) Sichlor*

Tornupto

Flunkifer*

Shardrago* 3 (vom 24. Januar bis 1. Februar) Jugong

Keifel

Panpyro

Shardrago* 5 (vom 15. Januar bis 24. Januar) Genesect mit

Blitzmodul 5 (vom 24. Januar bis 1. Februar) Regice Mega Mega-Aerodactyl

Am 24. Januar startet der zweite Teil des Kraftwerk-Events in Pokémon GO. Dabei wechseln die Raidbosse und außerdem tritt Team GO Rocket häufiger im Spiel auf. Für euch ist der zweite Teil des Events auch deshalb interessant, weil ihr in der Zeit Lade-TMs nutzen könnt, um Crypto-Pokémon andere Attacken als Frustration beizubringen.

Alles, was ihr zum neuen Kraftwerk-Event in Pokémon GO wissen müsst.