Pokémon GO: Mega-Aerodactyl Guide – Die 20 besten Konter im Raid

Die besten Konter gegen Mega Aerodactyl in Pokémon GO zeigen wir euch hier in der Übersicht. Dazu auch die besten Angriffe, die die Konter-Pokémon beherrschen sollten. Nutzt ihr die Angreifer in der Gruppe, gewinnt ihr den Raid leicht.

Das ist neu: Pokémon GO bringt zum ersten Mal Mega-Aerodactyl ins Spiel. Ihr könnt ab dem 7. Januar in Mega-Raids gegen den Boss kämpfen. Das lohnt sich richtig für euch, denn in eurer Sammlung ist Mega-Aerodactyl richtig stark und spielt ganz oben bei den besten Gesteins-Angreifern mit.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die Pokémon, die im Raid gegen Mega-Aerodactyl am meisten Schaden verursachen.

Mega-Aerodactyl: Konter und Schwächen

Beste Konter:

Crypto Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Crypto Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Crypto Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß Crypto Despotar mit Katapult und Steinkante Kyogre mit Kaskade und Surfer Crypto Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto Mewtu mit Psychoklinge und Donnerblitz Impoleon mit Metallklaue und Aquahaubitze Voltolos in der Tiergeistform mit Voltwechel und Donnerblitz Rihornior mit Katapult und Felswerfer Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel Raikou mit Donnerschock und Stromstoß

Die Schwächen: Mega-Aerodactyl ist besonders verwundbar gegenüber Angriffen von Typ Gestein, Stahl, Wasser, Elektro und Eis. Setzt also auf Pokémon und Angriffe dieser Typen.

Wie viele Spieler braucht man? Wir empfehlen Gruppen mit mindestens 4 Spielern, damit der Raid noch recht schnell gelingt. Beachtet, dass ihr dabei die Top-Angreifer nutzen solltet und ein recht hohes Trainer-Level habt. Trainer im unteren Level-Bereich sollten auf größere Gruppen setzen.

Mega-Aerodactyl wird als Teil des Events “Berge von Macht” veröffentlicht. Im verlinkten Artikel zeigen wir euch alles, was ihr zu dem Event wissen müsst.

Werdet ihr euch Mega-Aerodactyl sichern und damit eure Sammlung der stärksten Angreifer aufwerten, oder gefallen euch die Mega-Entwicklungen in Pokémon GO nicht gut? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.