In Pokémon GO startet heute, am 11. Januar 2022, die Rampenlicht-Stunde mit Digda. Wir zeigen euch alles zu Shiny, Boni und Start-Zeit des Events. Damit seid ihr optimal für die Stunde vorbereitet.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für 60 Minuten ist dann ein bestimmtes Pokémon im Spotlight. Ihr findet es im Event-Zeitraum dann nahezu an jeder Ecke in der Wildnis. Dazu gibt es einen Bonus, der das Event noch weiter aufwertet.

Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde steht das Pokémon Digda aus der ersten Spielgeneration im Fokus. Es gehört zum Typ Boden und kann sich zu Digdri weiterentwickeln.

Rampenlichtstunde mit Digda – Start, Boni und Shiny

Wann geht’s los? Wie ihr das schon von früheren Events dieser Art kennt, beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Für die nächsten 60 Minuten läuft das Event und sollte dann gegen 19:00 Uhr beendet werden.

Welche Boni gibt es? Fast an jedem Spawn-Punkt in der Wildnis werdet ihr während des Events Digda finden. Wenn ihr einen Rauch zündet, erscheinen dadurch auch größtenteils Digda.

Dazu gibt es einen Bonus auf Sternenstaub. Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub.

Bedenkt, dass sich dieser Bonus auf alle Pokémon-Fänge auswirkt, nicht nur auf Digda.

Kann man Shiny Digda fangen? Ja, ihr habt die Chance, Shiny Digda zu finden und zu fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch den Vergleich zu normalen und schillernden Digda.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Digda?

So stark ist es: Wir haben uns die Kampf-Werte von Digda und Digdri in Pokémon GO angesehen. Leider sind beide Pokémon weder im PvP bei Trainerkämpfen noch im PvE bei Raids besonders interessant. Dafür gibt es bei den Boden-Angreifern einfach viel zu starke Konkurrenz wie Knakrack, Rihornior oder auch Groudon.

Darum lohnt sich das Event: Abgesehen von Digda gibt es einen guten Sternenstaub-Bonus. Wenn ihr die Stunde nutzt, könnt ihr dabei eure Staub-Reserven auffüllen.

Im Januar erwarten euch noch zwei weitere Events dieser Art. Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2022 und ihre Boni findet ihr hier bei uns auf MeinMMO. Macht ihr beim Event heute mit oder lasst ihr es ausfallen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier in die Kommentare und tauscht euch mit der Community aus.