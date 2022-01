Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Minun und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 25. Januar, die Rampenlicht-Stunde mit Minun. Dazu gibt es einen Bonus für mehr Bonbons. Wir zeigen euch die Details zu Event, Start und Ende sowie Shiny Minun.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für die Dauer von 60 Minuten steht dabei ein ausgewähltes Pokémon im Fokus des Events. Ihr findet es dann nahezu überall in der Wildnis. Begleitet wird das Ganze von einem Bonus, der euch die Rampenlicht-Stunde schmackhaft machen soll.

Heute läuft die letzte Rampenlicht-Stunde im Januar.

Rampenlichtstunde mit Minun – Start, Shiny und Boni

Wann startet das Event? Die Rampenlicht-Stunde beginnt heute, am 25. Januar, um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr könnt das Event dann eine Stunde lang spielen, bis es um 19:00 Uhr endet.

Das sind die Boni: Während des Events findet ihr nahezu überall in der Wildnis Minun. Wenn ihr eure Ausbeute noch weiter erhöhen wollt, dann zündet dazu einen Rauch. Damit werden auch größtenteils Minun angelockt.

Als Bonus erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons. Es lohnt sich also, vorher schon mal die Sammlung zu durchforsten und Pokémon, die ihr verschicken wollt, zu markieren. Verschickt sie dann während der Rampenlicht-Stunde, um möglichst viele Bonbons dafür zu verdienen.

Gibt es Shiny Minun? Ja, ihr könnt in Pokémon GO Shiny Minun fangen. Mit Glück begegnet es euch auch während der Rampenlicht-Stunde heute.

Minun und Shiny Minun im Vergleich – Rechts unten seht ihr das Shiny Minun

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute mit Minun?

Für wen lohnt sich das? Minun ist kein besonders guter Angreifer, den ihr unbedingt fangen solltet. Darum lohnt sich die Rampenlicht-Stunde eher für diejenigen unter euch, die ihre Sammlung aufräumen wollen. Nutzt den Bonbon-Bonus dabei aus, damit sich das Aufräumen noch mehr lohnt.

Falls ihr während der Rampenlicht-Stunde unterwegs seid, solltet ihr euch vorher die neuen Inhalte der 12-km-Eier ansehen. Die haben sich kürzlich verändert. Vielleicht ist ein Pokémon dabei, das ihr nun ausbrüten wollt.