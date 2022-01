Pokémon GO: Alle neuen Quests und Inhalte der 12-km-Eier zum 2. Teil vom Kraftwerk-Event

In Pokémon GO hat der zweite Teil des Kraftwerk-Events begonnen und Team GO Rocket treibt nun ihr Unwesen im Spiel. Passend dazu findet ihr jetzt neue Feldforschungsaufgaben sowie veränderte Inhalte in 12-km-Eiern. Wir von MeinMMO zeigen euch, worauf ihr euch dabei freuen könnt.

Um was für ein Event geht es? Seit dem 19. Januar 2022 findet in Pokémon GO das Kraftwerk-Event statt, bei dem die Geschichte rund um die verschlossene Tür weitergeht, die Professor Willow und die Teamleiter entdeckt haben.

Doch auch Team GO Rocket ist daran interessiert, was sich hinter der Tür verbirgt, weshalb heute, am 24. Januar 2022, der zweite dazugehörige Event-Teil gestartet ist. Dieser bringt euch neben dem ein oder anderen neuen Bonus und dem Wechsel der Raid-Bosse aber auch neue Inhalte in den 12-km-Eiern und spezielle Event-Quests.

Wann findet der zweite Teil des Kraftwerk-Events statt? Der zweite Teil des Kraftwerk-Events unter dem Namen “Team GO Rocket schlägt zu!” ist am 24. Januar 2022 um 0:00 Uhr Ortszeit gestartet. Ihr habt bis zum 30. Januar 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit die Möglichkeit alle Besonderheiten dieses Event-Abschnitts zu nutzen.

Alle Quests zum 2. Teil vom Kraftwerk-Event

Wie ihr es von vorangegangenen Events in Pokémon GO kennt, gibt es auch zum Event-Teil mit Team GO Rocket wieder neue Quests und Belohnungen. Darüber hinaus wurden die Forschungen aus dem ersten Abschnitt des Kraftwerk-Events ebenfalls beibehalten.

Mit Hilfe der Übersicht von Leekduck haben wir euch alle Aufgaben und Belohnungen zusammengefasst, die ihr derzeit an den PokéStops bekommen könnt (via leekduck.com). Alle Monster, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon

vom Typ Elektro Begegnung mit

Frizelbliz* oder

Wattzapf* oder

Eguana Lande 3 Curveball-Würfe Begegnung mit

Magnetilo* oder

Voltobal* Laufe 1 km Begegnung mit Eguana Laufe 2 km Begegnung mit

Alola-Sleima* oder

Unratütox* oder

1x Rocket-Radar Laufe 4 km Begegnung mit Emolga Mache einen Schnappschuss

eines wilden Elektro-Pokémon 25x Mega-Energie für

Ampharos oder Voltenso Besiege 2 Team GO Rocket-Rüpel Begegnung mit

Rettan* oder

Pionskora* oder

Glibunkel* Fange 5 Pokémon 5x Supertränke

2x Hypertränke

1x Beleber

Alle neuen Inhalte der 12-km-Eier

Wer gegen die Rocket-Bosse Arlo, Sierra, Cliff oder Giovanni antritt erhält nach dem Kampf zur Belohnung ein 12-km-Ei. Diese Eier sind ausschließlich durch Team-GO-Rocket zu bekommen und beinhalten teilweise Monster, die es anderweitig im Spiel nicht zu fangen gibt.

Wie der Trainer Mrblakey29 in seinem reddit-Beitrag zeigt, hat sich dieser Pokémon-Pool nun mit Start des Rocket-Event-Teils geändert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Ab sofort könnt ihr euch demnach über folgende Monster aus 12-km-Eiern freuen:

Gladiantri

Larvitar

Zurrokex

Skallyk

Ganovil

Pam-Pam

Absol

Kapuno

Pionskora

Algitt

Iscalar

Beachtet dabei, dass aus den Eiern, die ihr bereits vor dem Start des aktuellen Event-Teils durch Team GO Rocket erhalten habt, auch noch die vorherigen Pokémon schlüpfen. Die Änderung betrifft somit nur die Eier, die ihr ab heute als Belohnung von den Rocket-Bossen bekommt.

Weitere Inhalte zum Rocket-Event

Neben den neuen Feldforschungen und 12-km-Eiern erwarten euch während des Rocket-Events auch noch ein paar Boni. Auf folgende Inhalte könnt ihr euch ab jetzt freuen:

Neue Raid-Bosse

Team GO Rocket ist häufiger an PokéStops oder in Ballons zu finden

Crypto-Pokémon können mit einer Lade-TM die Attacke Frustration verlernen

Wie findet ihr die neuen Inhalte der 12-km-Eier? Und welche Event-Forschung interessiert euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Mit Start des Rocket-Events könnt ihr bei Team GO Rocket auch auf neue Monster treffen. Wir haben euch alle neuen Crypto-Pokémon zusammengefasst.