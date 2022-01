Jemand hat einen Ego-Shooter zu Pokémon gebaut – Fans sind glücklich und entsetzt

Wie gefällt euch die Idee eines Pokémon-Shooters? Ist das etwas, das ihr schon immer mal in diesem Franchise sehen wolltet oder findet ihr, dass die niedlichen Pokémon nicht von Waffen abgeballert werden sollten? Habt ihr noch weitere Ideen für Franchises, die mal einen Shooter-Ableger bräuchten? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Das Spiel kommt nicht von Nintendo und die Chance, dass es veröffentlicht wird, ist gering. Dennoch ist es spannend zu sehen, wie so ein frischer Wind im Genre aussehen könnte. Der Entwickler veröffentlichte auf YouTube ein Video, das den Entwicklungsprozess des Spiels zeigt (via YouTube.com )

Im Video sieht man Waffen wie Gewehre, Flinten und Pistolen, die auf wilde Monster wie Arbok oder Pikachu schießen. Dabei ist auch Blut im Spiel. Ein brutales Spielprinzip, das man so gar nicht aus der “lieben” Spiele-Serie von Pokémon kennt. Zwar bekämpft man in den Orignal-Spielen auch andere Pokémon und setzt da teilweise heftige Attacken ein, doch man ballert nicht als Trainer mit Wummen auf Monster und sieht Blut spritzen.

Der Entwickler saß etwa einen Monat lang an dem Spiel und baute es in der Unreal Engine 5. Wir zeigen euch hier Gameplay und Details zum Spiel und außerdem, wie Pokémon-Trainer darauf reagieren.

