Ups! Pokémon GO veröffentlichte zu früh neue Crypto-Pokémon

Trainer zeigen Screenshots von neuen Crypto-Pokémon in Pokémon GO, die sie bei Team GO Rocket fingen. Auch die Bosse Arlo, Cliff und Sierra sind davon betroffen. Wir zeigen euch die neuen Cryptos.

Was ist neu? Am frühen Morgen des 23. Januars 2022 häuften sich Screenshots der Pokémon GO-Community, die neue Crypto-Pokémon zeigen. Crypto-Pokémon kann man fangen, nachdem man Mitglieder von Team GO Rocket in Form von Rüpeln, Bossen wie Arlo, Cliff und Sierra oder den Anführer Giovanni bekämpft hat.

Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Fehler von den Entwicklern, die die neuen Cryptos zu früh ins Spiel schickten. Denn für kurze Zeit konnte man auch die Lade-Attacke Frustration verlernen. Und das sollte gerade nicht möglich sein. Inzwischen sind die Crypto-Pokémon der Rocket-Mitglieder wohl wieder “normal”.

Welche neuen Crypto-Pokémon kommen?

Das wurde gezeigt: Auf reddit zeigten die Trainer Screenshots zu folgenden neuen Crypto-Pokémon:

Crypto Endivie

Crypto Feurigel

Crypto Karnimani

Crypto Hippopotas

Crypto Teddiursa (Cliff)

Crypto Kindwurm (Arlo)

Crypto Quapsel (Sierra)

Crypto Voltobal

Crypto Flurmel

Eine Auswahl der neuen Angreifer von Arlo, Sierra und Cliff zeigt Twitter-Nutzer Mrblake29:

Die Screenshots der Begegnungen wurden von Trainern in der Zeit zwischen 05:20 Uhr und 08:00 Uhr am Morgen des 23. Januars geteilt. Das passt auch zu einem Fund der Dataminer PokeMiners. Sie teilten um 05:27 Uhr auf Twitter, dass dem Spiel normale Formen für Voltobal, Lektrobal, Endivie, Lorblatt, Meganie, Feurigel, Igelavar, Tornupto, Karnimani, Tyracroc, Impergator, Flurmel, Krakeelo und Krawumms hinzugefügt wurden. Das sei die Grundlage dafür, wenn man Cryptos, Regionale oder Erlöste Formen von Pokémon einbaut (via Twitter.com).

Dazu war es für etwa 30 Minuten möglich, bei Crypto-Pokémon die Attacke “Frustration” zu verlernen. Obwohl das eigentlich nur während spezieller Rocket-Events möglich ist.

Funktioniert das jetzt noch? Wir haben das ausprobiert und um 09:20 Uhr am 23. Januar gegen Arlo gekämpft. Bei ihm konnten wir dann, wie gewohnt, ein Crypto-Skorgla fangen. Es scheint also, dass die neuen Crypto-Pokémon wieder zurückgenommen wurden und Team GO Rocket gerade wieder mit den gewohnten Pokémon antritt.

Was steckt dahinter? Am Montag startet der zweite Teil des Kraftwerk-Events in Pokémon GO. Damit einher geht auch ein Rocket-Event. Dazu ist bisher folgendes bekannt:

Team GO Rocket erscheint häufiger bei PokéStops und in Ballons

Ihr könnt Lade-TMs verwenden, damit Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration verlernen

Dazu schreibt Niantic noch den typischen Spruch “Es kommt noch härter…”

Gut möglich, dass es zum Rocket-Event die neuen Crypto-Pokémon gibt, die Trainer jetzt schon für kurze Zeit finden konnten. Vielleicht wurden diese einfach zu früh im Spiel freigelassen und geben uns jetzt die Aussicht darauf, was ihr ab dem 24. Januar um Mitternacht in Pokémon GO erleben könnt.

Wie gefallen euch die Cryptos? Wünscht ihr euch, dass sie Teil des Rocket-Events sind oder hättet ihr bei Team GO Rocket lieber andere Pokémon als Ausbeute?