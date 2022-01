In Pokémon GO war für mehr als 24 Stunden die Tausch-Funktion weg. Die Entwickler mussten sie wegen eines größeren Bugs deaktivieren, sodass kein Spieler mehr tauschen konnte. Nun ist die Funktion wieder aktiv und Niantic zeigt, wie sie den Ausfall wieder gutmachen.

Was war das für ein Ausfall? Am frühen Morgen des 20. Januars veröffentlichte der Support von Pokémon GO einen Tweet, in dem bekanntgegeben wurde, dass die Tausch-Funktion deaktiviert werden musste. Den Grund dafür zeigten Trainer auf reddit.

Am Morgen des 21. Januars gab das Support-Team bekannt, dass man den Fehler beheben konnte und die Tausch-Funktion nun wieder aktiviert ist. Ab jetzt könnt ihr also wieder tauschen. Für den Ausfall will Niantic aber aufkommen und euch entschädigen. Dazu gibt es einen Tausch-Bonus.

150 Tausche pro Tag – Das sagt Niantic zum Ausfall

Das ist jetzt die Entschädigung: Bis zum 24. Januar um 19:00 Uhr könnt ihr 150 Pokémon pro Tag tauschen.

Das sagt Niantic: Im Tweet schreibt der Support: “Trainer, wir haben den Fehler behoben, der sich auf die Tausche auswirkte. Nun ist das Feature wieder aktiv. Wir haben die maximale Anzahl der Tausche pro Tag auf 150 erhöht. Diese Erhöhung wird bis zum 24. Januar um 19:00 Uhr aktiv bleiben, um die verlorene Zeit beim Tauschen und Verdienen von XL-Bonbons wieder gutzumachen. Danke für eure Geduld.”

Wie reagieren die Spieler? In den Kommentaren unter dem Tweet fordern einige Spieler noch mehr zur Wiedergutmachung. Es gibt Wünsche für:

Mehr Spezialtausche pro Tag, da Trainer während des Ausfalls einen verloren haben

Erhöhte Tausch-Distanz

Weltweite Glückstausche

Auf reddit geht es den Trainern mehr über den verlorenen Spezialtausch. Dort heißt es, dass die 100 Tausche pro Tag schon nervig waren. “Ich wünsche mir, dass man etwa 10 Pokémon auswählen kann, um sie gleichzeitig zu tauschen”, schreibt impulsenine auf reddit. Ein anderer Nutzer sagt (via reddit): “Wäre schon, wenn man in dem Zeitraum mehr als einen Spezialtausch machen könnte. Um wieder gutzumachen, dass man die XL-Bonbons des verlorenen Spezialtauschs nicht bekommen hat. Denn ich werde nicht 150-mal tauschen.”

Warum wurde die Tausch-Funktion deaktiviert?

Das ist passiert: Der Grund für die Deaktivierung der Tausch-Funktion ist vermutlich, dass der Glücks-Freunde-Status nicht aufgehoben wurde. Zwar kommunizierte Niantic nicht direkt, dass das der Grund für die Deaktivierung war, doch es ist sehr wahrscheinlich.

Etwa eine Stunde, bevor die Tausch-Funktion deaktiviert wurde, zeigten Trainer auf reddit, was für riesiges “Glück” sie hatten. Zusammen konnten sie 100 Pokémon tauschen und alle wurden zu Glückspokémon. Der Status der Glücks-Freunde wurde einfach nicht aufgehoben. Als Beweis dafür lieferte ein Trainer Screenshots, die viele neidisch machen:

In Pokémon GO hatten 2 Trainer irres Glück – Das sind die 100 Glücks-Pokémon von einem Tag