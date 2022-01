In Pokémon GO haben 2 Trainer irres Glück, danach musste das Tauschen deaktiviert werden

Wie Niantic die Trainer dafür entschädigen wird, dass sie so lange auf das Tauschen verzichten müssen, ist auch noch unklar. Aus der Vergangenheit weiß man aber, dass Niantic dazu in der Regel eine “Wiedergutmachung” veröffentlichen wird.

So ging das weiter: Der Thread auf reddit nahm direkt Fahrt auf. Viele Nutzer kommentierten und verteilten Upvotes. In kürzester Zeit wurde er zum Top-Beitrag und bekam entsprechend Aufmerksamkeit. Offenbar auch von Niantic.

Um was geht es? In Pokémon GO wurde in der Nacht auf den 20. Januar das Tauschen deaktiviert. Wie lange die Deaktivierung anhält und ihr nicht tauschen könnt, ist derzeit unklar. Zwar nannte Niantic keine klaren Gründe, doch eine wilde Story von zwei Trainern zeigt offenbar, warum die Entwickler eingreifen müssen.

Ohne Screenshots würde man es nicht glauben. In Pokémon GO gab es wohl kurzzeitig einen Bug, der Trainern riesige Vorteile brachte. Kurze Zeit später deaktivierte Niantic das Tauschen. Wir zeigen euch die irre Story.

