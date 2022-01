Pokémon GO: Community Day im Februar mit Hoppspross und Sternenstaub-Bonus

Der Community Day im Februar 2022 bei Pokémon GO ist bekannt. Das Pokémon des Events wird Hoppspross. Dazu gibt es einen Sternenstaub-Bonus und eine exklusive Attacke für Papungha. Wir zeigen euch alle Infos.

Das ist jetzt klar: Der nächste Community Day in Pokémon GO findet im Februar mit Hoppspross statt. Das ist ein Pokémon von Typ Pflanze und Flug, das aus der zweiten Spielgeneration stammt.

Wir zeigen euch hier das Datum, die Boni, das Shiny und die exklusive Attacke des C-Days in der Übersicht.

C-Day im Februar 2022 bei Pokémon GO – Alle Infos

Wann geht’s los? Der Community Day startet am Samstag, dem 12. Februar, um 11:00 Uhr. Wie ihr das von den “normalen” Com-Days kennt, dauert das Event 6 Stunden an und endet dann um 17:00 Uhr. Die Zeiten beziehen sich jeweils auf die Ortszeiten des Ortes, an dem ihr spielt.

Die Boni: Während des Events werdet ihr deutlich häufiger Hoppspross finden. Sie werden auch durch Rauch und Lockmodule häufiger angezogen. Dazu gibt es folgende Boni:

3-facher Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Lockmodule und Rauch halten während des Events 3 Stunden an

Während des Events und bis zu zwei Stunden danach erhaltet ihr aus Arenen bis zu drei Raid-Pässe

Hoppspross und Hubelupf erscheinen in Parks

Wenn ihr Hubelupf in Parks fangt, erhaltet ihr zusätzliche XL-Bonbons

Überraschungen bei Schnappschüssen

Im Shop gibt es eine Box für 1280 Münzen mit 50 Hyperbällen, 2 Super-Brutmaschinen, 6 Sternenstücken und einer Top-Sofort-TM

Eine kostenlose Box im Shop bringt euch 30 Hyperbälle

Ihr erhaltet Event-Sticker, wenn ihr PokéStops dreht oder Geschenke öffnet. Die Sticker findet ihr auch im Shop

Für den Preis von etwa 1 € erhaltet ihr die Spezialforschung “A Hop, Skip, and Jump Away”

Die exklusive Attacke: Wenn ihr Hubelupf, die Weiterentwicklung von Hoppspross, während des Events oder bis zu zwei Stunden danach zu Papungha entwickelt, erlernt es die Lade-Attacke „Akrobatik“. Akrobatik verursacht in Trainer-Kämpfen 110 Schaden und in Arena-Kämpfen und Raids 100 Schaden.

Gibt es Shiny Hoppspross? Ja, ihr könnt während des Community Days im Februar auch Shiny Hoppspross fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch, wie das Pokémon in der schillernden Version aussieht:

Die Hoppspross-Familie in der normalen und den Shiny-Formen – Unten seht ihr die Shinys

Wie gefällt euch der Ausblick auf den nächsten Community Day? Freut ihr euch darauf, Hoppspross als Shiny zu jagen und ein paar starke Papungha für die Trainer-Kämpfe zu sichern, oder hättet ihr lieber ein anderes Pokémon, das nicht auch schon Teil der Johto-Tour im Februar ist?

Denn Niantic kündigte bereits an, dass die Shiny-Chancen auf Hoppspross während der Johto-Tour erhöht sind. Das passiert dann also bei zwei Events. Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.