Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Monozyto und Bonbons

In Pokémon GO startet heute, am 4. Januar, die Rampenlicht-Stunde mit Monozyto. Wir zeigen euch alles zu Shiny, Boni und Start-Zeit des Events. Damit seid ihr optimal für die Stunde vorbereitet.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Jeden Dienstag startet in Pokémon GO ein Event dieser Art. Für eine Stunde findet ihr im Spiel nahezu überall in der Wildnis das Pokémon, das im Rampenlicht steht. Begleitet wird das von einem Bonus, der euch mehr Bonbons, Erfahrungspunkte oder Sternenstaub geben kann.

Heute steht das Pokémon Monozyto aus der fünften Spielgeneration im Rampenlicht. Es ist ein Psycho-Pokémon und kann sich zu Mitodos und dann wiederum zu Zytomega entwickeln.

Rampenlichtstunde mit Monozyto – Start, Boni und Shiny

Wann startet das Event? Der Startschuss fällt wie immer um 18:00 Uhr Ortszeit. Die Rampenlicht-Stunde ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Während des Events findet ihr fast überall in der Wildnis Monozyto. Wenn ihr einen Rauch zündet, dann spawnt dadurch auch größtenteils Monozyto. Begleitet wird das Event von Bonbon-Bonus. Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Bedenkt, dass der Bonbon-Bonus für alle Pokémon-Arten zählt, die ihr verschickt. Nicht nur für Monozyto.

Kann man Shiny Monozyto fangen? Nein, bisher könnt ihr Shiny Monozyto in Pokémon GO nicht finden oder fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Monozyto?

So stark ist es: Wir haben uns die Kampf-Werte von Monozyto und den Weiterentwicklungen Mitodos und Zytomega angesehen. Leider ist keins der Pokémon so stark, dass es sich im PvP gegen andere Trainer oder im PvE gegen Raidbosse beweisen kann.

Als Psycho-Angreifer steht Zytomega in direkter Konkurrenz zu Mewtu und Shadow-Mewtu, die sich mit Abstand die ersten beiden Plätze sichern. Darum sind Monozyto, Mitodos und Zytomega eher etwas für Sammler, die ihren PokéDex vervollständigen wollen.

Das könnte sich lohnen: Wenn ihr von früheren Events Pokémon gesammelt und noch nicht verschickt habt, dann könnt ihr das Event nutzen und euch auf den Bonbon-Bonus konzentrieren.

So könnt ihr das Event auch nutzen, um Raids zu machen und schwache legendäre Pokémon verschicken und begehrte Bonbons zu sammeln.

Im Januar erwarten euch noch drei weitere Events dieser Art. Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2022 und ihre Boni findet ihr hier bei uns auf MeinMMO. Macht ihr beim Event heute mit oder lasst ihr es ausfallen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier in die Kommentare und tauscht euch mit der Community aus.