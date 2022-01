Pokémon GO: Die neue EP-Spezialforschung gibt’s nur für Vorbesteller – Das steckt drin

Hier könnt ihr also Sternenstaub verdienen, Beeren und Pokémon sammeln und eine Mütze für euren Avatar freischalten. So sieht die Mütze für euren Trainer im Spiel dann aus:

Woher stammen die Infos? Die Webseite Leekduck trug die Aufgaben und Belohnungen zusammen. Sie stammen von Trainern, die die Aufgaben bereits lösten und in der Community von Pokémon GO zusammentrugen.

Was ist das für eine Forschung? Es handelt sich um die “Jahreszeit der Herkunft: EP-Herausforderung”. Das ist eine befristete Forschung. Ihr könnt nur daran teilnehmen, wenn ihr euch ein Ticket für die “ Pokémon GO-Tour: Johto ” vorbestellt habt. Die Tickets findet ihr im Shop von Pokémon GO für einen Preis von etwa 12 Euro.

In Pokémon GO gibt es eine neue befristete Forschung im Januar 2022. Jedoch können nur die Trainer daran teilnehmen, die sich Tickets für die Johto Tour vorbestellen. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung. So könnt ihr sehen, ob sich das Vorbestellen lohnt.

