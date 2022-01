Pokémon GO: „Applaus für Seemops” für 1 € – Das steckt im Ticket

Im Shop von Pokémon GO findet ihr gerade ein Ticket für 1 € für den Community Day mit Seemops. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung.

Was ist das für eine Forschung? Zu jedem Community Day könnt ihr ein Ticket für etwa einen Euro im Ingame-Shop kaufen (Je nach Shop variiert der Preis um ein paar Cent). Dadurch erhaltet ihr eine Spezialforschung, die genau auf den entsprechenden Community Day angepasst wurde.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Quests und Belohnungen, die ihr mit “Applaus für Seemops” freischaltet. So könnt ihr leicht entscheiden, ob sich der Kauf für euch lohnt.

Wo kann man das Ticket kaufen? Im Ingame-Shop von Pokémon GO scrollt ihr herunter, bis ihr unterhalt der Boxen seid. In der Kategorie “Weltweite Events” findet ihr das Seemops-Ticket.

Ticket für Community Day mit Seemops – Die Forschung

Woher kommen die Infos? Aufgrund der Zeitverschiebung konnten einige Trainer auf der Welt bereits am Community Day mit Seemops teilnehmen. Trainer veröffentlichten die Aufgaben und Belohnungen des 1-€-Tickets unter anderem auf reddit. In der folgenden Übersicht tragen wir sie euch auf Deutsch zusammen (via Leekduck.com).

Seemops-Forschung zum C-Day 1/4

Aufgabe Belohnung Nutze 10 Power-Ups

bei Pokémon 15 Pokébälle Fange 15 Seemops Begegnung mit

Seemops Lande 5 gute Würfe 20 Seemops-

Bonbons

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser drei Aufgaben erhaltet ihr zusätzlich 2.000 Sternenstaub, 1 Glücksei und eine Begegnung mit Seemops.

Seemops-Forschung zum C-Day 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Seemops 30 Seemops-

Bonbons Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit

Seejong Entwickle 3 Seemops 10 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser drei Aufgaben erhaltet ihr zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte, 1 Rauch und eine Begegnung mit Seemops.

Seemops-Forschung zum C-Day 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige

Curveball-Würfe 50 Seemops-

Bonbons Entwickle ein Seejong 1 Sternenstück Verschicke 10 Pokémon 15 Superbälle

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser drei Aufgaben erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Erfahrungspunkte, 1 Rocket-Radar und 15 Hyperbälle.

Seemops-Forschung zum C-Day 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2 Silberne

Sananabeeren Bereits erledigt Begegnung mit

Seemops Bereits erledigt 3.500 EP

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser drei Aufgaben erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Sternenstaub, 2 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Walraisa.

Lohnt sich der Kauf des Tickets?

Das müsst ihr bedenken: Allein der Gegenwert der Items rechnet sich schon. Das, was ihr als Belohnungen erhaltet, ist mehr wert als der Kaufpreis des Tickets von 1 €:

Ein Rocket-Radar kostet regulär 200 Münzen also etwa 2 €

Ein einzelnes Sternenstück kostet 100 Münzen, also etwa 1 €

Dazu dann Sternenstaub (abzüglich des Staubs, den ihr für Power-Ups benötigt), Bälle und EP

Wer sowieso plant, sich diese Items zu kaufen, der kann das durch das Ticket nun billiger bekommen. Wer kein Interesse an den Items hat und auf die Extra-Bonbons für Seemops verzichten will, der braucht das Ticket nicht.

Wie gefällt euch dieses Mal das Ticket? Findet ihr es gut, dass Niantic da Inhalte wie einen Rocket Radar, die silbernen Sananabeeren und das Sternenstück gefunden hat, die bei jedem Ticket dabei sind, oder sollte man mehr Abwechslung anbieten?

Wie geht’s eigentlich nach dem Community Day weiter? Die Entwickler planen noch viele weitere Events in den nächsten Wochen, darunter auch ein weiterer C-Day. In unserer Übersicht mit allen Events im Januar 2022 bei Pokémon GO seht ihr, was noch auf dem Plan steht.