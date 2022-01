Pokémon GO: Guide für den Community Day mit Seemops

Der Community Day mit Seemops läuft am 16. Januar in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier die Boni und Shinys und wie ihr das Beste aus dem Event rausholt.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO findet jeden Monat ein Community Day statt. Seit Januar 2022 ist auch noch ein Community Day Classic in der Rotation, der wohl jeden Monat stattfinden soll. In diesem Monat startet der reguläre Community Day zuerst und bringt Seemops in den Fokus.

Freut euch während des Events auf erhöhte Shiny-Chancen, besondere Boni, eine 1-€-Forschung und seltene Attacken. In unserer Übersicht zeigen wir euch hier alles, was ihr zum C-Day im Januar 2022 mit Seemops wissen müsst.

Community Day im Januar 2022 – Startzeit, Boni, Shiny

Was? Der Community Day mit Seemops

Wann? Am 16. Januar 2022 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Seemops spawnt während des Events

häufiger in der Wildnis

Exklusive Attacke: Walraisa kann die Lade-Attacke Eisspeer und

die Sofort-Attacke Pulverschnee erlernen

Boni: – Dreifache Fang-EP,

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden an

– Kostenlose Box mit 30 Hyperbällen im Shop

– Event-Box für 1280 Münzen im Shop

– Besondere Seemops-Sticker aus Geschenken und von Stops

Auf die Quests und Belohnungen der 1-€-Forschung zum Community Day werden wir hier auf MeinMMO noch genauer eingehen, sobald die Inhalte bekannt sind. Spätestens Sonntagfrüh solltet ihr dazu bei uns hier einen Artikel finden.

Wie sieht Shiny Seemops aus?

Die Shiny-Familie von Seemops – auf der rechten Seite findet ihr Shinys.

So nutzt ihr den Community Day richtig aus

Das solltet ihr wissen: Setzt ihr während der Event-Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Rauch oder Lockmodule ein, halten diese jeweils für drei Stunden und ziehen während des Events viele Seemops an.

So bereitet ihr euch vor: Das Event geht über 6 Stunden und bringt euch sehr viele Pokémon-Begegnungen. Damit ihr nicht alle paar Minuten eure Sammlung leeren müsst, empfehlen wir euch, vorher genug Platz in der Pokémon-Sammlung zu schaffen. Beim Sortieren eurer Sammlung hilft die Tag-Funktion in Pokémon GO sehr gut.

Wenn ihr genug Platz habt, braucht ihr wiederum viele Bälle. Pokébälle, Superbälle, Hyperbälle – das volle Programm. Insgesamt sollten es schon 300 oder 400 Bälle sein, die ihr für eure Seemops-Fänge verwenden wollt. Wer das Event richtig ernst angeht, sollte noch viel mehr Bälle sammeln.

Welche Items lohnen sich?

Wenn ihr viele Seemops entwickeln wollt, braucht ihr viele Bonbons. Fangt also mit Sananabeeren und nutzt Rauch und Lockmodule

Wer viele EP verdienen will, sollte auch Glücks-Eier aktivieren. Sie erhöhen zusätzlich euren EP-Bonus beim Fangen zum Event-Bonus. Dazu bietet sich an, eure Freundschaften an diesem Tag hochzuleveln und die starken Boni zu erhalten. So viele EP bekommt ihr für Freundschaft-Level-Ups So viel EP benötigt ihr für Level 41 bis 50



Wollt ihr noch mehr aus dem Event rausholen, bietet sich bei den vielen Pokémon-Begegnungen auch Sternenstücke an, die den erhaltenen Sternenstaub für euch erhöhen.

Lohnt sich der Community Day mit Seemops?

So stark sind Seemops und seine Entwicklungen: Seemops kann sich zu Seejong und anschließend zu Walraisa entwickeln. Um zu beurteilen, wie sehr sich der Community Day lohnt, haben wir uns die Stärke aller drei Pokémon angesehen:

Seemops ist weder im PvP bei Trainerkämpfen noch im PvE bei Raids besonders interessant.

Seejong ist im PvP nur in der Superliga zumindest im Mittelfeld, spielt in den anderen Ligen aber gar keine Rolle. Bei Raids ist Seejong nicht interessant.

Walraisa ist im PvP hingegen dann wieder spannend, da es neue Attacke beherrschen kann. Man muss noch einige Kämpfe und Tests abwarten, um herauszufinden, wen Walraisa damit wirklich in den Schatten stellt. Doch generell wird Walraisa mit Eisspeer und Pulverschnee generell für die PvP-Spieler unter euch.

Sichert euch die Attacken: Damit ihr die besonderen Attacken für Walraisa sichern könnt, müsst ihr euch Walraisa während des Events oder bis zu zwei Stunden danach entwickeln.

Für wen lohnt sich das Event? Für die reinen Raid-Spieler unter euch ist das Event nicht wirklich interessant, da es hier weitaus stärkere Angreifer für Raidkämpfe gibt. Eine Übersicht der stärksten Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch hier.

Die PvP-Spieler sind hier schon besser bedient, denn Walraisa mit den neuen Attacken könnte sich im PvP durchsetzen. Sicher euch beim Event also ein paar Exemplare mit starken Werten.

Shiny-Sammler werden sich bei diesem Event höchstwahrscheinlich ein paar Exemplare sichern können.

Außerdem lohnt sich die Teilnahme für alle Trainer, die noch in der Level-Phase sind und viele EP sammeln müssen.