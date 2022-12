Pokémon GO startet morgen das Raid-Event mit neuen Hoenn-Megas – Alles zu Start und Boni

Synced ist ein kommender Loot-Shooter auf Steam, in dem Menschen gegen böse Maschinen kämpfen. Noch 2022 startet in Synced eine Open Beta.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

In den nächsten Wochen gibt es noch viele Termine für euch. Alle Events im Dezember 2022 bei Pokémon GO mit ihren Boni.

Optionales Ticket: Wer will, kann sich für den Preis von 5 Dollar ein Event-Ticket kaufen. Dafür erhaltet ihr folgende Boni am 3. Dezember von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr:

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zum Raid-Tag wissen müsst.

Der Mega-Raid-Tag „Auf nach Hoenn“ startet in Pokémon GO am 3. Dezember. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles zum Start, Boni und weiteren Inhalten des Events.

Insert

You are going to send email to