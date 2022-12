Pokémon GO: Mega-Lohgock Konter im Raid-Guide – 20 stärkste Angreifer

Die besten Konter gegen Mega-Lohgock in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Mega-Raids besiegen.

Was ist Mega-Lohgock für ein Pokémon? Lohgock stammt aus der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklung des Hoenn-Starters Flemmli. In seiner Mega-Form gehört Lohgock den Typen Feuer und Kampf an.

Wann kommt Mega-Lohgock? Den Boss findet ihr am 3. Dezember von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Pokémon GO. Er bleibt zusammen mit Mega-Gewaldro und Mega-Sumpex für das Raid-Tag-Event im Spiel. Danach könnt ihr erst wieder bei der Hoenn-Tour im Februar 2023 Mega-Energie für sie verdienen. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Lohgock und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Mega Lohgock besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Mega-Simsala mit Konfusion und Psychokinese Crypto-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Latias mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto-Sumpex mit Lehmschuss und Aquahaubitze Lunala mit Konfusion und Psychokinese Crypto-Latias mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto-Lugia mit Sondersensor und Luftstoß+ Hoopa (entfesselt) mit Konfusion und Psychokinese Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Crypto-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto-Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto-Simsala mit Konfusion und Psychokinese Crypto-Impergator mit Aquaknarre und Aquahaubitze

Schwächen von Mega-Lohgock: Das Pokémon gehört zu den Typen Kampf und Feuer und ist damit anfällig gegen Flug, Boden, Wasser und Psycho. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Lohgock zu besiegen.

Gibt es Shiny Mega-Lohgock? Ja, ihr könnt Shiny Lohgock in Pokémon GO fangen. Wenn ihr dann eine Mega-Entwicklung durchführt, seht ihr das Mega-Shiny. Wir zeigen euch in der Grafik, wie die schillernde Version von Lohgock aussieht:

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu dritt oder zu viert besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.