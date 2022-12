Im Dezember 2022 gibt es neue Feldforschungen bei Pokémon GO. Wir zeigen euch die Übersicht in einer Grafik mit allen Shinys, die ihr bekommen könnt.

Was hat sich verändert? Regelmäßig bringt Pokémon GO neue Feldforschungen, die sich zu den aktuell laufenden Events anpassen.

Wir zeigen euch hier die Feldforschungen, die über den Dezember hinweg aktiv sind und welche Begegnungen ihr dadurch erhaltet.

Feldforschungen Dezember 2022 Pokémon GO

Die Übersicht: In der folgenden Grafik könnt ihr alle aktiven Quests und deren jeweiligen Belohnungen erkennen. Pokémon, die mit drei Sternen markiert sind, könnt ihr mit Glück in ihrer Shiny-Form fangen. Doch die Chancen darauf sind recht gering. Als Quelle der Übersicht haben wir die Daten von LeekDuck übersetzt.

Bedenkt, dass sich die Forschungen zu den Events anpassen. Wenn ihr für das Event „Mysteriöse Klinge“ auf der Suche nach Galar-Porenta seid, dann löst die Feldforschungen „Fange 15 Pokémon von Typ Kampf“ oder „Nutze 15 Power-Ups bei Pokémon“. Beide belohnen euch mit Galar-Porenta.

Was sind Feldforschungen? Ihr erhaltet die Feldforschungen im Spiel, wenn ihr Pokéstops oder Arenen besucht. Klickt diese an und wählt die Fotoscheibe. Wischt über den Bildschirm, um die Scheibe zu drehen und ihr erhaltet eine Forschung, wenn ihr Platz habt.

Durch das Lösen und Abschließen einer Forschung, verdient ihr pro Tag maximal einen Forschungsstempel. Macht ihr das siebenmal, dann bringt das einen Forschungsdurchbruch. Die Belohnungen ändern sich regelmäßig. Bis zum März bringt der Forschungsdurchbruch euch immer eins von sechs möglichen Pokémon.

Events im Dezember: In den Winterwochen stehen noch einige Events bevor, wie das große Winter-Wunderland zur Weihnachtszeit. Doch auch Rampenlicht- und Raid-Stunden stehen auf dem Plan. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Events im Dezember 2022 bei Pokémon GO.

Team GO Rocket: Bei den Feinden in Team GO Rocket gab es zuletzt im November größere Änderungen. Unsere Konter-Guides passen wir regelmäßig für euch an und zeigen, wie ihr gegen die Halunken gewinnt. Wie ihr den Rocket-Boss Giovanni im Dezember 2022 bei Pokémon GO besiegt, verraten wir euch hier.