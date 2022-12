Pokémon GO: Community Day im Dezember enthüllt, bringt viele Pokémon, Boni und Attacken

Der Community Day im Dezember 2022 bei Pokémon GO ist jetzt mit allen Details bekannt. Seht hier, welche Pokémon erscheinen und mit welchen Boni das Ganze begleitet wird.

Was ist das für ein Event? Normalerweise laufen Community Days in Pokémon GO so, dass dabei ein Pokémon im Fokus steht und von Boni begleitet wird. Zusammen ist Ganze dann für ein paar Stunden an einem Tag am Wochenende pro Monat aktiv. Doch der Dezember ist immer besonders. Hier kommen alle Pokémon aus den letzten 2 Jahren zusammen.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht jedes Pokémon, das ihr beim Community Day im Dezember 2022 treffen könnt, welche besondere Attacken für euch bereitstehen und wann welche Boni laufen.

Community Day Dezember 2022: Start, Boni, Pokémon, Attacken

Was trefft ihr wann? Die Pokémon der C-Days aus dem Jahr 2022 trefft ihr in der Wildnis und in einer Befristeten Forschung. Die Pokémon aus den C-Days des Jahres 2021 findet ihr in Eiern, Raids und einer Befristeten Forschung.

Wann ist Start und Ende? Der Community im Dezember läuft an zwei Tagen:

Samstag, 17. Dezember, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Sonntag, 18. Dezember, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Es gibt Boni, die über diese Event-Zeit hinaus aktiv sind.

Welche Boni gibt es?

Doppelte EP für das Fangen von Pokémon

Doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon

Halbierte Schlüpfdistanz für Eier, die ihr während des Events in Brutmaschinen legt

Doppelte Chancen auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (Für Trainer ab Level 31)

Lockmodule, die ihr während des Events zündet, halten 3 Stunden lang

Rauch, den ihr während des Events zündet, hält 3 Stunden lang (Zählt nicht für Täglicher Abenteuerrauch)

Ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag (Max. 2 pro Tag)*

Tauschkosten um 50 % reduziert*

*Die Tausch-Boni sind an beiden Tagen von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Außerdem gibt es für 1 € das Ticket zum Community Day 2022, das euch eine Spezialforschung freischaltet.

Begleitet wird das Event von einer Befristeten Forschung an beiden Tagen.

Alle Pokémon beim C-Day im Dezember 2022

Das müsst ihr wissen: Es erscheinen jeweils unterschiedliche Pokémon an beiden Event-Tagen. Die Shiny-Chancen sind genauso erhöht wie bei den ursprünglichen C-Days.

Bedenkt, dass die Event-Pokémon auch Samstag und Sonntag zwischen 9 und 21 Uhr erscheinen können.

Wildnis (Samstag) von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Sandan*, Alola-Sandan*, Alola-Kleinstein*, Hoppspross*, Seemops*, Velursi*

Wildnis (Sonntag) von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Teddiursa*, Galar-Zigzachs*, Staralili*, Kiesling*, Lichtel*, Kapuno*

Seltener könnt ihr an beiden Tagen auch Bisasam*, Dratini* und Hydropi* begegnen.

Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen.

Raids (an beiden Tagen): Auf Stufe 1 der Raids trefft ihr auf

Machollo*

Evoli*

Roselia*

Wablu*

Zwirrlicht*

Sheinux*

Kaumalat*

Serpifeu*

Floink*

Ottaro*

Dartiri*

Eier: Folgende Pokémon aus den C-Days aus dem Jahr 2021 schlüpfen aus 2-km-Eiern, die ihr während des Events findet:

Machollo*

Evoli*

Wablu*

Zwirrlicht*

Sheinux*

Knospi*

Kaumalat*

Serpifeu*

Floink*

Ottaro*

Dartiri*

Besondere Attacken zum C-Day im Dezember 2022

Entwickelt ihr die folgenden Pokémon (außer Ursalana) am 17. Dezember oder 18. Dezember zwischen 9 und 21:00 Uhr Ortszeit, dann erlernen sie diese Attacken:

Bisaflor erlernt die Lade-Attacke Flora-Statue

Sandamer erlernt die Lade-Attacke Nachthieb

Alola-Sandamer erlernt die Sofort-Attacke Dunkelklaue

Alola-Geowaz erlernt die Sofort-Attacke Walzer

Dragoran erlernt die Lade-Attacke Draco Meteor

Papungha erlernt die Lade-Attacke Akrobatik

Sumpex erlernt die Lade-Attacke Aquahaubitze

Walraisa erlernt die Sofort-Attacke Pulverschnee und die Lade-Attacke Eisspeer

Staraptor erlernt die Sofort-Attacke Windstoß

Skalabra erlernt die Lade-Attacke Poltergeist

Trikephalo erlernt die Lade-Attacke Wirbler

Kosturso erlernt die Lade-Attacke Ableithieb

Barrikadax erlernt die Lade-Attacke Abblocker

Ursaluna erlernt, wenn ihr es bei Vollmond entwickelt, die Lade-Attacke Pferdestärke. Der Vollmond ist Samstag von 14:00 Uhr bis Sonntag um 06:00 Uhr aktiv. Und dann nochmal Sonntag von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Wie gefällt euch der Ausblick auf den Community Day im Dezember 2022? Habt ihr Highlights, die ihr auf jeden Fall mitnehmen wollt?

