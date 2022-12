Pokémon GO enthüllt Weihnachts-Event 2022 mit neuem Mega, Ticket und Kostümen

Der erste Teil vom Weihnachts-Event 2022 in Pokémon GO startet Donnerstag. Jetzt sind die Boni, Zeiten, Raids, Spawns, Kostüme und auch das optionale Ticket bekannt.

Was ist das für ein Event? Zur Weihnachtszeit startet in Pokémon GO ein großes Winter-Feiertage-Event, das sich in zwei Parts aufteilt. Teil 1 beginnt bereits am Donnerstag und läuft dann bis zum 23. Dezember.

Niantic enthüllte jetzt, welche Inhalte das Event mitbringt. Wir zeigen euch in der Übersicht, was euch dabei erwartet.

Winter-Feiertage 2022 in Pokémon GO – Start, Inhalte, Shinys

Wann ist Start? Das Event „Winter-Feiertage: Teil 1“ beginnt am Donnerstag (15. Dezember) um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis Freitag, den 23. Dezember, um 10:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Neues Mega-Pokémon: Zum ersten Mal findet ihr in Pokémon GO Mega-Firnontor. Ihr trefft es in den Mega-Raids. Es besteht die Chance, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Neues Shiny: Zum ersten Mal könnt ihr auf Shiny Arktip treffen.

Boni: Während des Events erhaltet ihr für gewonnene Raids 50 % mehr Erfahrungspunkte. Außerdem könnt ihr bis zum Ende des Events bis zu 40 Geschenke im Beutel aufbewahren.

Dazu beherrschen Kobalium, die ihr während des Events fangt, die Attacke Sanctoklinge. Die verursacht in Trainerkämpfen 60 Schaden und in Arenakämpfen und Raids 55 Schaden.

Wildnis: In der Wildnis trefft ihr auf Pikachu mit Winter-Karneval-Outfit*, Quiekel*, Botogel*, Schneppke*, Seemops mit Festtagsoutfit*, Shnebedeck*, Gelatina, Petznief* und Arktip*. Seltener trefft ihr in der Wildnis Alola-Vulpix*, Damhirplex mit Feiertagsoutfit* und Frigometri. (Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen)

Eier: Aus 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können folgende Pokémon schlüpfen: Sniebel*, Kussilla*, Amarino, Arktip* oder Krabbox.

Raids:

Schwierigkeit Raidbosse 1 Pikachu mit Winter-Karnveal-Outfit*

Alola-Vulpix*

Seemops mit Festtagsoutfit*

Galar-Flampion*

Arktip* 3 Austos

Lapras*

Damhirplex mit Feiertagsoutfit*

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit* 5 Kobalium* Mega Mega-Firnontor*

Feldforschungen: Aus den besonderen Feldforschungen während des Weihnachts-Events erhaltet ihr Begegnungen mit: Pikachu mit Winter-Karneval-Outfit*, Alola-Vulpix*, Jurob*, Muschas*, Rossana*, Damhirplex mit Feiertagsoutfit*, Seemops mit Festtagsoutfit* und Krabbox. Seltener trefft ihr dort auf Sniebel* und Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit.

Bei bestimmten Aufgaben erhaltet ihr Mega-Energie für Rexblisar.

Avatar-Artikel: Im Shop findet ihr während des Events und danach folgende festliche Inhalte:

Auf dem Bild könnt ihr ein paar der Inhalte sehen, die es zum Weihnachtsevent im Shop gibt

Feiertags-Pyjamatop,

Feiertags-Pyjamahose,

Feiertags-Schlappen

Schenkende Pose

Feiertags-Zipfelmütze

Feiertags-Anzug

Feiertags-Bart

Ticket für Befristete Forschung zu den Winter-Feiertagen Teil 1

Was kostet das? Das Ticket erhaltet ihr für 5 US-Dollar (umgerechnet also etwa 5 €).

Was steckt drin? Das Ticket ist optional und muss nicht für die oben stehenden Boni erworben werden. Falls ihr euch das Ticket kauft, dann schaltet ihr damit eine Befristete Forschung frei. Ihr erhaltet daraus:

Eine Event-Avatarpose

Zwei Brutmaschinen

Einmal Rauch

Mega-Energie für Rexblisar

Begegnungen mit verschiedenen Event-Pokémon

Wie lange läuft das? Ihr müsst die Forschung vor Samstag, dem 31. Dezember 2022, um 20:00 Uhr abgeschlossen haben. Das bedeutet, bis dahin müssen die Aufgaben erledigt und die Belohnungen abgeholt sein.

Wie gefällt euch der Ausblick auf den ersten Teil des Winter-Events bei Pokémon GO? Habt ihr ein Highlight oder hofft ihr, dass Teil 2 dann besser wird? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.