Neuer Fund in Pokémon GO gibt Hoffnung auf starken C-Day Classic im Januar

Die Dataminer haben im Code von Pokémon GO einen neuen Photobomb gefunden. Jetzt liegt nahe, welches Pokémon beim Community Day Classic im Januar 2023 auftreten könnte.

Was ist das für ein Fund? Regelmäßig durchforsten die Dataminer den Code von Pokémon GO auf Änderungen. So wurden schon neue Pokémon und Funktionen weit vor ihrer Ankündigung gefunden.

Ein Fund vom 7. Dezember zeigt einen neuen Photobomb. Also ein Pokémon, das bei einem Schnappschuss seinen Kopf ins Bild hält. Könnte das die Vorhersage für den C-Day Classic sein?

Community Day Classic mit Larvitar im Januar 2023?

Das ist das Bild: Auf Twitter teilte der Account der Pokeminers den Photobomb. Darauf zu sehen ist ein Larvitar. Den Tweet mit dem Bild binden wir euch hier ein:

In den Kommentaren spekulieren nun einige Trainer darauf, dass der Photobomb wohl für ein Event im Januar hinzugefügt wurde.

Kann man dem Fund trauen? Die Funde der PokeMiners zeigten sich in den letzten Jahren als verlässlich. Viele gefundene Features und Pokémon wurden kurz nach dem Fund freigeschaltet.

Allerdings sagen die Dataminer an dieser Stelle nicht, dass der Photobomb direkt mit einem Community Day in Verbindung steht. Die Vermutung liegt aber nahe.

Was sagen die Spieler? In den Kommentaren argumentieren Nutzer, was für einen Community Day Classic mit Larvitar spricht. Sie sagen:

Larvitar hatte bereits einen normalen Community Day

Ein Community Day Classic ist für Januar mit Termin bestätigt

Es handelt sich bei Larvitar um ein starkes Pokémon (wie bei den vergangenen C-Day-Classics mit Bisaflor, Dragoran, Sumpex)

Andere Pokémon der klassischen Community Days haben auch Photobombs erhalten

Auch auf reddit ist der Fund der Dataminer ein großes Gesprächsthema. Spieler würden sich einen klassischen C-Day mit Larvitar wünschen. So schreibt Nutzer FPG_Matthew „Es ist verrückt, dass ich so viele Larvitar fing, aber nie ein Shiny. Seinen Community Day habe ich verpasst. Wäre über einen klassischen [Community Day] glücklich.“

Nutzer SparklingStar1440 schreibt: „Ich denke, es gibt nicht viel mehr zu spekulieren, es sei denn, wir werden getrollt oder es handelt sich um einen Photobomb für eine Art pseudolegendäres Ereignis.“

Wir gehen davon aus, dass Niantic den Community Day Classic, der für Januar 2023 geplant ist, noch im Dezember enthüllen wird. Dann wissen wir genau, ob der gefundene Photobomb wirklich für dieses Event ist, oder noch etwas Besonderes mit Larvitar startet.