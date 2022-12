Pokémon GO kriegt wohl eine neue Winter-Map und räumt euren Item-Beutel auf

Regelmäßig sammeln Dataminer Informationen, was demnächst in Pokémon GO an neuen Inhalten kommen könnte. Ein neuer Fund weist auf Map-Änderungen und etwas mehr Ordnung im Item-Beutel hin.

Woher kommen die Informationen? Die „Pokeminers“ sind eine Gruppe von Dataminern, die regelmäßig den Code von Pokémon GO durchsuchen, um mögliche neue Inhalte aufzudecken.

Bei den Daten handelt es sich in der Regel um Features, die zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel live gehen können.

Allerdings handelt es sich nicht um eine offizielle Ankündigung, sondern einen Leak – man weiß also nicht, wann genau und in welcher Form die Daten letztlich tatsächlich im Spiel genutzt werden.

Das steckt im Leak der Pokeminers zu Pokémon GO

Im Pokémon-GO-Subreddit teilten die Pokeminers nun einen neuen Fund – und der deutet auf winterliche Stimmung in Pokémon GO hin (via reddit).

Der Fund zeigt verschiedene Assets, die wohl auf einer Winter-Version der Map von Pokémon GO zum Einsatz kommen könnten. Man sieht beispielsweise:

Einen schneebedeckten Fangbildschirm

Festliche Beleuchtung für Bäume auf dem Fangbildschirm

Winterliche Texturen für Graß, Park-Gelände, Schnee und Straßen

Schneehaufen und neue Blatt-Texturen

Mögliche Feuerwerks-Effekte für Silvester

Angesichts der winterlichen Monate, den Events im Dezember und den anstehenden Weihnachts- und Silvester-Festen wäre es denkbar, dass diese Grafiken schon bald zum Einsatz kommen.

Es wäre nicht das erste Mal in diesem Jahr: Schon rund um Halloween veränderte Pokémon GO seine Map und passte die Optik an. Gut möglich, dass etwas Vergleichbares nun auch im Winter ansteht.

Mehr Ordnung im Beutel: Neben den winterlichen Grafiken gibt es einen weiteren interessanten Fund. Offenbar wird es eine Veränderung im Item-Beutel geben, die eine optionale Raster-Ansicht möglich macht.

Aktuell kann man Items nur in Form einer langen Liste durchsuchen. Die Möglichkeit, stattdessen ein Raster auszuwählen, könnte zur besseren Übersicht beitragen.

Zudem sprechen die Dataminer davon, dass es Item-Kategorien geben soll – denkbar wäre das etwa für Raid-Pässe, Bälle, Beeren und Ähnliches. Auch das könnte dafür sorgen, dass der Item-Beutel in Zukunft merklich aufgeräumter wirkt.

Was haltet ihr von den möglichen Änderungen? Hättet ihr Lust auf eine Winter-Map? Erzählt es uns in den Kommentaren!

