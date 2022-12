Pokémon GO: Trainer sauer über Ticket für 10 € – „Hat jetzt jedes Event sowas?“

In Pokémon GO läuft das Event „Mysteriöse Klinge“. Doch manche Boni gibt es erst, wenn man Geld investiert. Satte 10 € soll ein Ticket kosten und schaltet dafür ein Pokémon frei, das es erstmal nur gegen Geld gibt.

Was ist das für ein Ticket? Wer sich zu dem aktuellen Event „Mysteriöse Klinge“ ein Ticket kauft, der schaltet damit unter anderem eine Spezialforschung frei, die eine Begegnung mit Keldeo bringt. Wer nicht 10 € ins Ticket investiert, der erhält auch kein Keldeo.

Bei den Trainern kommt dieser Trend nicht gut an. In einer Umfrage wollten wir von euch wissen, ob ihr mit Ticket spielt. Wir zeigen euch die Ergebnisse und die Argumente der Community.

Was bringt das Ticket?

Das steckt drin: Mit dem Ticket schaltet ihr euch die Spezialforschung „Etwas Außergewöhnliches“ frei. Die Tickets könnt ihr jetzt schon kaufen. Um die Spezialforschung freizuschalten, sollt ihr euch zwischen dem 10. Dezember um 10:00 Uhr und dem 11. Dezember um 20:00 Uhr einloggen.

In der Forschung gibt es für euch:

14 Sonderbonbons

Ein Keldeo-T-Shirt

12 Silberne Sananabeeren

2 Brutmaschinen

2 Super-Brutmaschinen

2 Rauch

Begegnungen mit Pokémon der Typen Wasser und Kampf

Eine Begegnung mit Keldeo in der Standardform

Dazu tauchen bestimmte Pokémon unter Einsatz von Rauch häufiger auf, wenn ihr ein Ticket besitzt

Trainer ärgern sich über „außergewöhnliche“ Preise

Das sagen die Trainer: Schon bei der Ankündigung des Events fragte ein Top-Kommentar auf reddit „Also soll jedes Event nun ein kostenpflichtiges Ticket haben?“

Zuletzt lief der Mega-Raid-Tag mit einem kostenpflichtigen Ticket für 5 Dollar und auch die Community Days haben seit vielen Monaten schon die Option, sich für 1 € eine Spezialforschung dazuzukaufen. Häufig werden Themen-Events nun mit optionalen Tickets bestückt.

Dabei erinnern viele Trainer an die Spezialforschung mit Galar-Pantimos, die nur Käufer mit dem Pokémon belohnte. Es dauerte ein Jahr, bis es kostenlos verfügbar wurde.

In einem anderen Thread behauptet ein Spieler, Niantic hätte in der Ankündigung gelogen. Offiziell heißt es „Die exklusive Spezialforschung ‚Etwas Außergewöhnliches‘ ist am Wochenende für 7,99 US-Dollar (oder den entsprechenden Betrag in eurer Währung) erhältlich“. Spieler Horror_Ad_2920 regt sich darüber auf, dass das Ticket nun 10 € kostet und nicht dem Wechselkurs entsprechend 7,62 € kostet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In einem ähnlich großem Thread, der auf reddit sehr viel Aufmerksamkeit erlangt, fordert Nutzer Jds_AR_Showcase „Nein zu Pay-to-Play“ und findet in den über 800 Kommentaren viel Zustimmung. Dort heißt es:

„Diese Preise laufen aus dem Ruder. Von mir gibt’s ein Nein“

„’Etwas Außergewöhnliches‘ Ja, diese Preise sind außergewöhnlich“

„Da bin ich nicht dabei. Ich zahle 0,99 $ für Spezial-Events, aber das hier ist zu viel für das, was es bringt“

So habt ihr abgestimmt: In unserer Umfrage wollten wir von euch wissen, ob ihr das Ticket für Keldeo kaufen werdet. Am 7. Dezember um 10:45 Uhr haben 1.204 Nutzer auf MeinMMO ihre Stimme verteilt:

607 wollen sich kein Ticket kaufen, das sind etwa 50 %

335 sagen „Bin mir noch unsicher“, das sind etwa 28 %

262 wollen sich das Ticket kaufen, das sind etwa 22 %

Seid ihr auch der Meinung, dass sich Pokémon GO mit diesen Tickets in eine falsche Richtung entwickelt, oder sind euch optionale Tickets egal, wenn das Pokémon dahinter sowieso irgendwann kostenlos freigeschaltet wird?