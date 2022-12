Pokémon GO bringt 2 neue Pokémon beim Event „Mysteriöse Klinge“, aber eins nur mit Ticket

In Pokémon GO startet am Dienstag das Event „Mysteriöse Klinge“. Dabei erscheinen Keldeo und Krabbox zum ersten Mal im Spiel. Aber nur wer sich ein Ticket für 8 Dollar kauft, bekommt beide zu sehen.

Was ist das für ein Event? Bei diesem Event will Pokémon GO gleich zwei neue Pokémon für euch im Spiel freischalten. Keldeo, das Mysteriöse Pokémon aus der fünften Spielgeneration, und Krabbox, das aus der siebten Spielgeneration stammt. Zwar könnt ihr Krabbox einfach so in der Wildnis begegnen, doch Keldeo verbirgt sich hinter einer Spezialforschung, die ihr nur mit einem kostenpflichtigen Ticket freischalten könnt.

Wir zeigen euch hier alle Details zum kommenden Event „Mysteriöse Klinge“.

Event-Details zu Mysteriöse Klinge – Start, Ticket, Boni, Spawns und mehr

Wann geht es los? Das Event startet am Dienstag (6. Dezember) um 10:00 Uhr Ortszeit. Es endet dann Sonntag, dem 11. Dezember, um 20:00 Uhr Ortszeit.

Neues Pokémon für alle: Krabbox, das Boxkampf-Pokémon aus der siebten Spielgeneration wird verfügbar. Es gehört zum Typ Kampf.

Neues Pokémon gegen Bezahlung: Wer sich ein Ticket für die Spezialforschung „Etwas Außergewöhnliches“ kauft, der kann sich damit eine Begegnung mit Keldeo in der Standardform freischalten. Es gehört zu den Typen Wasser und Kampf. Mit Kobalium, Terrakium und Viridium bildet es die Ritter der Redlichkeit.

Auf die Inhalte der Spezialforschung gehen wir weiter unten genauer ein.

Pokémon in der Wildnis: In der Wildnis trefft ihr häufiger auf Menki*, Machollo*, Kicklee*, Nockchan*, Kapoera*, Jungglut, Makuhita*, Meditie*, Panpyro und mit Glück auf Quappo und Krabbox. (Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen)

Bei Feldforschungen trefft ihr Galar-Porenta*, Kicklee*, Nockchan* oder auch Kapoera*. Meistert ihr die Sammler-Herausforderung des Events, erhaltet ihr eine Sofort-TM und eine Lade-TM.

Raids: Während des Events stehen bestimmte Pokémon in Raids bereit:

Raid-Schwierigkeit Bosse Stufe 1 Meditie*, Bamelin*, Praktibalk* und Schallquap* Stufe 3 Quappo, Aerodactyl*, Panzaeron* und Kapilz Stufe 5 Viridium* (vom 1. Dezember bis 8. Dezember)

Terrakium* (Vom 8. Dezember bis 15. Dezember Mega-Raid Mega-Stolloss*

Dazu gibt es für Terrakium, Viridium und Keldeo exklusive Attacken:

Fangt ihr Viridium zwischen dem 1. Dezember und 8. Dezember, dann erlernt es Sanctoklinge

Fangt ihr Terrakium zwischen dem 8. Dezember und 15. Dezember, dann erlernt es Sanctoklinge

Fangt ihr Keldeo während der Spezialforschung „Etwas Außergewöhnliches“, dann erlernt es Sanctoklinge

In Trainerkämpfen fügt Sanctoklinge 60 Schaden zu, in Arenakämpfen und Raids 55 Schaden

Die Spezialforschung „Etwas Außergewöhnliches“

Was kostet es? Das Ticket könnt ihr für 8 Dollar kaufen.

Was ist das? Diese Spezialforschung wird nicht für alle Trainer freigeschaltet. Ihr erhaltet sie nur, wenn ihr das passende Ticket dazu kauft. Die Tickets sind ab dem 6. Dezember um 10:00 Uhr Ortszeit im Shop von Pokémon GO erhältlich und bleiben bis zum 11. Dezember um 20:00 Uhr verfügbar.

Trainer, die ein Ticket gekauft haben, können während des Events „Mysteriöse Klinge“ an der Spezialforschung teilnehmen. Dafür müsst ihr zwischen Samstag (10. Dezember um 10:00 Uhr) und Sonntag (11. Dezember um 20:00) Uhr einmal Pokémon GO öffnen, um die Forschung zu aktivieren.

Die Forschung könnt ihr dann zu einem beliebigen Zeitpunkt abschließen. Wichtig ist nur, dass ihr sie euch in dem Zeitfenster aktiviert.

Was bringt das? Mit dem Ticket schaltet ihr euch die Spezialforschung frei, die euch ein Keldeo in der Standard-Form beschert. In der Forschung erhaltet ihr außerdem:

Keldeo-T-Shirt für euren Avatar

14 Sonderbonbons

12 Silberne Sananabeeren

2 Brutmaschinen

2 Super-Brutmaschinen

2 Rauch

Begegnungen mit verschiedenen Kampf-Pokémon und Wasser-Pokémon

und weitere Inhalte.

Dazu gibt es eine gesteigerte Effektivität bei Rauch, wenn ihr diesen während des Events zündet. (Bedenkt, dass der tägliche Rauch von diesen Boni ausgeschlossen ist).

Machollo*, Kicklee*, Nockchan*, Kapoera*, Tanhel* Schallquap* und Kastadur*

Wie gefällt euch der Ausblick auf das kommende Kampf-Event? Werdet ihr die Forschung bezahlen, um euch Keldeo zu sichern oder wartet ihr, bis es das neue Pokémon vielleicht irgendwann kostenlos gibt?