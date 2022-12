Pokémon GO: Befristete Forschung für 5 $ zu den Winter-Feiertagen 2022

Die Befristete Forschung zu den Winter-Feiertagen 2022 in Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon und Items, die euch die Forschung bringt.

Was ist das für eine Forschung? Der 15. Dezember 2022 ist der Startschuss für Teil 1 der Winter-Feiertage in Pokémon GO. In den nächsten Tagen dreht sich alles um Schnee und winterliche Monster, die ihr im Spiel findet.

Wer will, kann sich ein optionales Ticket für etwa 5 $ im Shop kaufen und schaltet damit eine Befristete Forschung frei. Das Ticket findet ihr ab dem 15. Dezember um 10:00 Uhr im Shop. Es bleibt bis zum 30. Dezember um 20:00 Uhr dort erhältlich. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen dieser bezahlten Forschung.

Befristete Forschung Winter Feiertage 1/4

Aufgabe Belohnung Gehe 2 Kilometer Begegnung mit Rexblisar Fange 10 Pokémon Begegnung mit Seemops Fange 10 Pokémon von Typ Eis Begegnung mit Jurob

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 50 Mega-Energie für Mega-Rexblisar, eine Begegnung mit Sniebel und einmal Rauch.

Befristete Forschung Winter Feiertage 2/4

Aufgabe Belohnung Gehe 2 Kilometer Begegnung mit Quiekel Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit Botogel Fange 10 Pokémon von Typ Eis Begegnung mit Petznief

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 50 Mega-Energie für Mega-Rexblisar, eine Begegnung mit Galar-Pantimos und eine Brutmaschine.

Befristete Forschung Winter Feiertage 3/4

Aufgabe Belohnung Gehe 2 Kilometer Begegnung mit Gelatini Verschicke 7 Geschenke an Freunde Begegnung mit Damhirplex Fange 15 Pokémon von Typ Eis Begegnung mit Formeo (Schneeform)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 50 Mega-Energie für Mega-Rexblisar, eine Begegnung mit Galar-Flampion und eine Brutmaschine.

Befristete Forschung Winter Feiertage 4/4

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei aus Begegnung mit Alola-Vulpix Fange 8 verschiedene Arten von Eis-Pokémon Begegnung mit Alola-Sandan Fange 15 Pokémon von Typ Eis Begegnung mit Lapras

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 3 Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Galar-Pantimos und eine Pose für euren Avatar.

