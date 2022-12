Pokémon GO: Es gibt neue Hinweise auf das unsichtbare Pokémon, das Spieler seit Jahren wollen

Weiterhin ist in Pokémon GO keine Spur von Kecleon zu finden. Doch ein neuer Dataminer-Fund deutet an, dass sich das bald ändern könnte.

Um dieses Pokémon geht es: Mit dem Chamäleon-Monster Kecleon ist es so eine unendliche Geschichte. Es ist das letzte Monster der Hoenn-Region, das immer noch nicht in Pokémon GO erschienen ist – und die ersten Monster der 3. Generation wurden immerhin schon 2017 eingeführt.

Kecleon hingegen ist weiterhin nicht in Pokémon GO zu finden. Das passt zwar zu seiner Fähigkeit aus den Hauptspielen, sich zu tarnen und quasi unsichtbar zu sein – dennoch wünschen sich Trainer, ihren Hoenn-Pokédex endlich vervollständigen zu können. Doch Niantic lässt sich Zeit mit dem Release und sagte schon letztes Jahr, dass man sich was Besonderes zum Kecleon-Release überlegen wolle.

Zuletzt wurde die Hoenn-Tour für Pokémon GO angekündigt, die in der Community als gut möglicher Release-Zeitpunkt für Kecleon angesehen wird. Zudem fanden die Dataminer von den „PokeMiners“ nun neue Hinweise, die auf Kecleon hinzudeuten scheinen.

Dataminer finden neue Hinweise auf Tarn-Pokémon

Das haben Dataminer gefunden: In einem neuen Update zeigen die „Pokeminers“ nicht nur Hinweise auf eine mögliche neue Winter-Map in Pokémon GO, sondern auch verschiedene Bezeichnungen, die sich um ein „Camo Pokémon“ drehen sollen – also ein „Tarnungs-Pokémon“ (via pokeminers.com).

Darüber hinaus soll eine neue Begegnung hinzugefügt worden sein, bei der das Pokémon unsichtbar wird. Das wird „Transparent Encounter“ genannt und soll beinhalten, dass das betreffende Pokémon erst zu sehen ist, es dann verschwindet und nur sichtbar ist, wenn es angreift.

Das würde zu den speziellen Tarn-Fähigkeiten Kecleons passen, betonen die Pokeminers – und gerade als Vorbereitung auf die Hoenn-Tour im Februar 2023 könnte auch das Timing hinkommen.

Ob es aber tatsächlich um Kecleon geht – und ob es dann auch demnächst im Spiel landet – bleibt aber vorerst weiter abzuwarten.

Bei Dataminings handelt es sich schließlich um Leaks, keine offiziellen Informationen. Ob und wann die Daten in dieser Form auch verwendet werden, ist offen. Gleichzeitig gaben Leaks der Pokeminers in der Vergangenheit oft einen recht verlässlichen Ausblick, was in Zukunft bei Pokémon GO anstehen könnte.

Was haltet ihr von den neuen Hinweisen? Denkt ihr, dass Kecleon demnächst im Spiel landet? Oder eher nicht? Erzählt es uns in den Kommentaren!

