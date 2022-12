Pokémon GO: Seit 5 Monaten jagen Trainer die seltenen Galar-Vögel – Wie viele habt ihr?

Arktos, Zapdos und Lavados sind seit dem Sommer 2022 als Galar-Version in Pokémon GO verfügbar, doch die drei legendären Vögel sind nicht leicht zu kriegen. Wir wollen wissen: Wie viele Exemplare habt ihr – wenn überhaupt welche? Nehmt an der Umfrage teil.

Das Problem mit den Galar-Vögeln: Am 26. Juli 2022 landete ein neues Item in Pokémon GO: Der tägliche Abenteuerrauch.

Den kann man einmal am Tag aktivieren, um 15 Minuten lang vermehrt Spawns zu bekommen – teilweise auch seltenere als sonst. Zumindest, solange man sich bewegt. Der „Hauptgewinn“ dabei sind sozusagen die 3 legendären Vögel Arktos, Zapdos und Lavados in ihrer Galar-Variante.

Allerdings lässt sich bis heute kein verlässliches Muster feststellen, wie man die drei Vögel zum spawnen bewegt. Man braucht offenbar einfach Glück, dass sie auftauchen – und selbst dann ist ein Fang keine sichere Sache.

Selten, schwer zu fangen – Hattet ihr Erfolg?

Neben dem seltenen Auftauchen bringen die Vögel gleich noch eine Schwierigkeit mit: Eine sehr niedrige Fangrate in Kombination mit einer sehr hohen Fluchtrate.

Demnach ist es recht unwahrscheinlich, dass sie im Pokéball bleiben, wenn man sie trifft, dafür aber recht wahrscheinlich, dass sie abhauen, wenn der Fang nicht erfolgreich endet.

Kurzum: Es ist nicht leicht, die Galar-Vögel in die eigene Monster-Sammlung aufzunehmen. Das stellten Trainer schon kurz nach Release der Vögel fest.

Nun, knapp 5 Monate später, wollen wir von euch wissen: Habt ihr es geschafft? Und wenn ja: Wie oft?

Erzählt uns in der Umfrage, wie viele der Monster ihr schon gefangen habt – oder ob ihr sie überhaupt schonmal zu Gesicht bekommen habt.

Was haltet ihr generell vom Abenteuerrauch? Nutzt ihr ihn immer noch regelmäßig, um den Vögeln und anderen Spawns nachzujagen, oder hat sich das Feature für euch schon abgenutzt? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Auch abseits der Galar-Vögel ist in Pokémon GO eine Menge los. Die neue Season hat begonnen und der Dezember bringt jede Menge Events und Inhalte mit sich. Eine Übersicht der Dezember-Events in Pokémon GO findet ihr hier.