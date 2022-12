Pokémon GO: Neues Update bringt mehr Ordnung in Inventar & Raids – Das steckt drin

In Pokémon GO gibt es ein neues Update, das an einigen Stellen kleine Verbesserungen durchführt – und vor allem im Inventar macht sich das bemerkbar.

Was ist das für ein Update? In Pokémon GO ist jetzt die Version 0.270.0 verfügbar, die ihr ab sofort in den App-Stores für iOS und Android herunterladen könnt.

Im Zuge des neuen Updates haben die Entwickler offenbar einen Fokus auf einige “Quality of Life”-Verbesserungen gesetzt, denn an einigen Stellen des Spiels wurden Anpassungen vorgenommen, die das Spielerlebnis etwas übersichtlicher gestalten.

Was sich geändert hat, zeigen wir euch hier.

Neue Ansicht im Item-Beutel, bessere Übersicht bei laufenden Raids

Das sind die Neuerungen im Beutel: Wenn ihr euren Item-Beutel öffnet, könnt ihr dort nun auf eine Raster-Ansicht wechseln. Die wirkt insgesamt übersichtlicher als die gängige Listen-Ansicht – die allerdings ebenfalls noch zur Verfügung steht.

Hinweise auf das neue Feature waren erst kürzlich gefunden worden – nun ist es bereits live.

Links seht ihr das neue Raster, rechts die alte Liste

Darüber hinaus werden die Items nun in Kategorien eingeteilt:

Medizin (Tränke, Beleber, etc.)

Pokébälle

Beeren

Geschenke (Sticker, Postkartenbuch, Geschenke)

Trainer-Boosts (Glücks-Ei, Rauch, Wunderbox etc.)

Andere Items (Sonderbonbons, Rocket Radar, Brutmaschinen etc.)

Pässe (z.B. Raid-Pässe)

Lockmodule

Grundausstattung (Kamera, ????? Münze von Gimmighoul)

TMs

Entwicklungs-Items

Die Kategorien sind sowohl im Raster, als auch in der Liste verfügbar.

Was ändert sich bei Raids? Im Pokémon-GO-Subreddit teilen User gerade weitere Änderungen, die sie im Spiel feststellen.

Wie User “NoNoZaZa” (via reddit) zeigt, könnt ihr jetzt, wenn ihr auf einen Raid klickt, in dem bereits Leute sind, noch vor dem Eintritt sehen, wie lange die Lobby runterläuft, bis der Raid beginnt. Rund um die Teilnehmer-Anzeige läuft jetzt ein kleiner Timer in Kreis-Form ab, bis der Raid startet.

Das kann vor allem nützlich sein, wenn ihr noch Freunde zum Raid einladen wollt und lieber wartet, bis ihr einen vollen Lobby-Timer zur Verfügung habt. Andersherum seht ihr, wenn ihr euch beeilen wollt, wie lang ihr ungefähr noch Zeit zum Beitritt habt.

Zudem ist in der Raid-Übersicht nun deutlicher zu sehen, welche Raids gerade laufen. Was allerdings immer noch fehlt, ist der lange gewünschte “Raid-Starten-Button”.

Eine weitere kleine Änderung: In der Pokémon-Suche wurde nun ein kleines “X”-Button hinzugefügt, mit dem ihr die Suchbegriffe direkt löschen könnt, ohne wieder ins Feld tippen zu müssen.

Was haltet ihr vom neuen Update? Findet ihr die Änderungen nützlich, wünscht ihr euch weitere Verbesserungen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Zudem wurde nun das neue Weihnachts-Event angekündigt. Alle Infos zum Weihnachts-Event 2022 in Pokémon GO findet ihr hier.