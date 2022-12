Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Seemops und mehr EP

In Pokémon GO startet heute, am 13. Dezember, die Rampenlicht-Stunde mit Seemops. Wir zeigen euch hier alles zu den Boni, Shinys und Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für die Dauer des Events steht ein vorher ausgesuchtes Pokémon im Fokus und erscheint deutlich häufiger im Spiel.

Dazu kommt ein Bonus, der euch das Event noch schmackhafter machen soll. Hier in der Übersicht zeigen wir euch, was euch am heutigen Dienstag erwartet.

Rampenlicht-Stunde am 13. Dezember – Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Wie ihr das von dieser Art der Events kennt, beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde trefft ihr nahezu überall in der Wildnis auf Seemops. Das Pokémon stammt aus der dritten Spielgeneration und gehört zu den Typen Eis und Wasser. Seine Entwicklungen sind Seejong und Walraisa.

Dazu erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. Das zählt für alle Pokémon – Nicht nur für Fänge von Seemops.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde erwarten euch Arktip:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Dezember 2022 und ihre Boni

Gibt es Shiny Seemops? Ja, ihr könnt schillernde Seemops in Pokémon GO fangen. Bedenkt aber, dass die Chancen während einer Rampenlicht-Stunde dafür nicht erhöht werden. In der folgenden Grafik könnt ihr Shiny Seemops sehen:

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Seemops? Den EP-Bonus könnt ihr auf dem Weg bis Level 50 nutzen. Aber wie stark sind Seemops und seine Entwicklungen? Seemops selbst ist nicht sonderlich wichtig, doch Seejong schafft es immerhin ins Mittelfeld der Superliga.

Die letzte Entwicklung von Seemops, Walraisa, ist ein wertvoller Angreifer. In der Superliga und Hyperliga beim PvP spielt es auf den vorderen Plätzen mit. In der Meisterliga schafft es Walraisa es ins obere Mittelfeld. Im PvE ist Walraisa ganz okay, in Raids gibt es aber stärkere Alternativen.

In den nächsten Tagen steht noch einiges an: Alle Events im Dezember 2022 bei Pokémon GO in der Übersicht.