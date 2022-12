Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Petznief und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 27. Dezember, die Rampenlicht-Stunde mit Petznief. Wir zeigen euch hier alles zu den Boni, Shinys und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Zum Anfang eines Monats legen die Entwickler fest, welchen Pokémon ihr in den nächsten Wochen begegnen könnt. Die erscheinen dann an ihren jeweiligen Event-Tagen sehr häufig in der Wildnis. Begleitet wird das von einem Bonus.

Heute trefft ihr in der Rampenlicht-Stunde auf Petznief und erhaltet mehr Bonbons.

Rampenlicht-Stunde am 27. Dezember – Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Wie immer beginnt das Event um 18:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann eine Stunde lang aktiv und endet für euch um 19:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis trefft ihr nahezu überall auf Petznief. Das Pokémon stammt aus der fünften Spielgeneration und gehört zum Typ Eis. Seine Weiterentwicklung heißt Siberio.

Ein weiterer Bonus ist in der Event-Zeit aktiv: Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Kann man Shiny Petznief fangen? Ja, ihr könnt euch die schillernde Version von Petznief in Pokémon GO fangen. Allerdings sind die Chancen bei der Rampenlicht-Stunde dafür nicht erhöht. In der folgenden Grafik zeigen wir euch den Vergleich zwischen der normalen Version und der Shiny Version:

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Weder im PvP noch im PvE haben Petznief und Siberio eine erwähnenswerte Stärke. Viele werden die Rampenlicht-Stunde heute nutzen, um ihre Sammlung aufzuräumen und dabei den Bonbon-Bonus für das Verschicken von Pokémon mitzunehmen.

