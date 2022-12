In Pokémon GO startet in wenigen Tagen das Neujahrs-Event. Niantic gab jetzt bekannt, was das Event bringt. Wir zeigen euch hier, wann das Event losgeht, welche Boni es gibt sowie die Inhalte des Events.

Was ist das für ein Event? Wenn am 31. Dezember das Weihnachts-Event Winter-Feiertage Teil 2 endet, geht es in Pokémon GO gleich mit dem Neujahrs-Event zur Feier des Jahreswechsels weiter. Es wird Pokémon mit Kostümen und ein festliches Feuerwerk geben. Dazu Eier-Boni und Raids mit Reshiram und Mega-Stahlos.

Neujahr-Event 2022 – Alles Infos zum Start, Pokémon, Boni u

Wann läuft das Event? Das Event startet am Samstag, dem 31. Dezember um 22:00 Uhr und läuft bis zum 4. Januar 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Pokémon-Debüts: Während des Neujahrs-Events werdet ihr erstmals die Möglichkeit haben, ein Pikachu mit Party-Zylinder zu fangen, das mit etwas Glück sogar als Shiny verfügbar ist.

Zudem werdet ihr Hoothoot mit Neujahrs-Outfit zu einem Noctuh mit Neujahrs-Outfit entwickeln können.

Wilde Pokémon: Während des Events begegnet ihr folgenden Pokémon in der Wildnis. Die Pokémon, die wir mit einem Stern (*) markieren, könnt ihr als Shiny treffen.

Pikachu mit Party-Zylinder*

Hoothoot mit Neujahrs-Outfit*

Waumpel mit Partyhut*

Boni:

Eier, die während des Events in eine Brutmaschine gelegt werden, schlüpfen doppelt so schnell.

Geviertelte Schlüpf-Distanz für die ersten drei Eier, die während des Events mithilfe des Widgets für Pokémon-Eier in Pokémon GO ausgebrütet werden.

Raids:

Schwierigkeit Raidbosse Stufe 1 – Bisasam mit Partyhut*

– Glumanda mit Partyhut*

– Schiggy mit Partyhut*

– Pikachu mit Party-Zylinder*

– Hoothoot mit Neujahrs-Outfit* Stufe 3 – Rattikarl mit Partyhut*

– Nidorino mit Partyhut*

– Gengar mit Partyhut*

– Woingenau mit Partyhut* Stufe 5 – Reshiram* Mega-Raids – Mega-Stahlos*

Exklusive Attacke: Wenn ihr Reshiram in Raid-Kämpfen fangt, erlernt dieses die exklusive Attacke „Kreuzflamme“. Sie verursacht in Trainerkämpfen 90 Schaden sowie in Arena- und Raidkämpfen 140 Schaden.

Eier: Aus den 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können folgende Pokémon schlüpfen:

Pichu mit Partyhut*

Pii*

Fluffeluff*

Togepi*

Rabauz*

Kussilla*

Elekid*

Magby*

Azurill*

Isso*

Avatar-Artikel: Während des Events und danach sind die Avatar-Artikel „Pikachu-Partyhut“ und „Partyknaller-Pose“ im Shop verfügbar

Feldforschungen: Es wird passend zum Event Neujahrs-Feldforschungsaufgaben geben, für deren Abschluss ihr Sternenstaub erhaltet.

Sammler-Herausforderung: Neben den Neujahrs-Feldforschungsaufgaben wird es obendrein eine Neujahrs-Sammler-Herausforderung geben, die ebenfalls Sternenstaub gibt, wenn ihr sie abschließt.

Außerdem ist nur wenige Tage nach dem Ende des Neujahrs-Events schon der Community-Day im Januar, der diesmal den Pflanzen-Starter aus Generation 6 Igamaro in den Fokus rückt.

Pokémon GO: Community Day im Januar 2023 mit Igamaro und Boni enthüllt