Pokémon GO startet Freitag Winter-Feiertage Teil 2 – Bringt Evoli-Hüte und bezahlte Forschung

Der zweite Teil vom Weihnachts-Event 2022 in Pokémon GO startet am Freitag. Jetzt sind die Boni, Zeiten, Raids, Spawns und auch das optionale Ticket bekannt.

Was ist das für ein Event? Zur Weihnachtszeit startet in Pokémon GO das große Winter-Feiertage-Event. Das teilt sich in zwei Parts auf. Teil 1 begann bereits am Donnerstag, dem 15. Dezember und läuft bis zum 23. Dezember. Mit dabei sind Pokémon wie Mega-Firnontor, Alola-Vulpix und Shiny Arktip.

Pokémon GO: Winter-Feiertage 2022 mit neuem Mega und Ticket

Winter-Feiertage 2022 Part 2 in Pokémon GO – Start, Inhalte Shinys

Wann läuft Part 2? Wie Niantic bekannt gab, beginnt Part 2 der Winter-Feiertage am Freitag, dem 23. Dezember um 10:00 Uhr. Anschließend läuft das Event bis zum 31. Dezember 2022 um 20:00 Uhr.

Welche Pokémon-Debüts gibt es? Mit dem zweiten Teil des Weihnachts-Events könnt ihr zum ersten Mal ein Petznief mit Feiertags-Schleife zu einem Siberio mit Feiertags-Schleife entwickeln.

Ebenso gibt es in Pokémon GO erstmals Evoli und dessen Entwicklungen Aquana, Blitza, Flamara, Psiana, Nachtara, Folipurba Glaziola und Feelinara mit Feiertagshüten. Evoli selbst könnt ihr obendrein als Shiny begegnen.

Pokémon GO Winter-Feiertage Teil 2: Evoli mit Feiertags-Hut, Siberio mit Feiertags-Schleife

Zudem könnt ihr Evolis Entwicklungen mit Feiertags-Hut auch erhalten, in dem ihr ein Evoli mit Feiertags-Hut weiterentwickelt.

Außerdem könnt ihr die Weiterentwicklung von Evoli mit Spitznamen und Tricks beeinflussen, wenn ihr eine bestimmte haben wollt. Auf MeinMMO könnt ihr passend dazu nachlesen, welche die stärkste Evoli-Entwicklung ist.

Welche Boni gibt es? Während des Events könnt ihr zwischen verschiedenen Boni als Belohnung für die Befristete Forschung auswählen. Ebenso könnt ihr bis zum Ende von „Winter-Feiertage: Teil 2“ bis zu 40 Geschenke im Beutel aufbewahren.

Befristete Forschung mit Galar-Pantimos: Während des zweiten Teils des Winter-Events erwartet euch eine Befristete Forschung, bei der ihr eure Belohnung auswählen könnt. Diese erhaltet ihr für das Ausbrüten von Eiern, das Fangen von Pokémon oder das Sammeln von Sternenstaub. Dabei bestimmt eure Auswahl, welche Aufgaben ihr während des Events erfüllen müsst und welche Boni ihr bekommt.

Zusätzlich haben alle Trainer, die die Forschung abschließen, die Möglichkeit, Galar-Pantimos und anderen winterlichen Pokémon zu begegnen.

Wilde Pokémon: Während des Events vom 23. bis 31. Dezember begegnet ihr folgenden Pokémon in der Wildnis. Die Pokémon, die wir mit einem Stern (*) markieren, könnt ihr als Shiny treffen.

Pikachu mit Winterkarnevalsoutfit*

Evoli mit Feiertags-Hut*

Quiekel*

Botogel mit Feiertags-Schleife*

Schneppke*

Seemops*

Shnebedeck*

Gelatini

Petznief mit Feiertags-Schleife*

Arktip*

Seltener trefft ihr in der Wildnis zudem:

Alola-Sandan*

Damhirplex*

Frigometri

Raids:

Schwierigkeit Raidbosse Stufe 1 – Pikachu mit Winterkarnevalsoutfit*

– Alola-Sandan*

– Evoli mit Feiertags-Hut*

– Petznief mit Feiertags-Schleife*

– Galar-Flampion* Stufe 3 – Austos

– Lapras*

– Botogel mit Feiertags-Schleife*

– Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit* Stufe 5 – Kyurem* Mega-Raids – Mega-Firnontor*

Exklusive Attacken: Wenn ihr zwischen Freitag, dem 23. Dezember 2022 um 10 Uhr und Sonntag, dem 01. Januar 2023 um 10 Uhr ein Kyurem fang, erlernt dieses die exklusive Attacke „Eiszeit“. Sie verursacht in Trainerkämpfen 60 Schaden sowie in Arena- und Raidkämpfen 160 Schaden.

Raid-Tag mit Hisui-Arktilas: Am Samstag, dem 24. Dezember, ist von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein Raid-Tag mit Hisui-Arktilas, das in Kämpfen mit Stufe 3 erscheint und auch als schillerndes Exemplar verfügbar ist.

Hisui-Arktilas erscheint häufiger in Raid-Kämpfen.

Ihr erhaltet bis zu fünf zusätzliche kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht.

Die Chance auf Shiny Hisui-Arktilas ist erhöht.

Eier: Aus den 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können folgende Pokémon schlüpfen:

Sniebel*

Kussilla*

Amarino

Arktip*

Krabbox

Feldforschung: Während des Events wird es auch wieder besondere Feldforschungen geben. Für den Abschluss dieser Feldforschungsaufgaben erhaltet ihr Begegnungen mit Pikachu im Winter-Karneval-Outfit*, Alola-Sandan*, Jurob*, Muschas*, Rossana*, Evoli mit Feiertags-Hut*, Botogel mit Feiertags-Schleife*, Petznief mit Feiertags-Schleife* und Krabbox.

Seltener trefft ihr dort auf Sniebel* und Glaziola* mit Unterwasser-Feiertags-Outfit.

Bei bestimmten Aufgaben erhaltet ihr Mega-Energie für Rexblisar.

Avatar-Artikel: Während des Events und danach sind folgende festliche Inhalte im Shop verfügbar:

Feiertags-Pyjamatop

Feiertags-Pyjamahose

Feiertags-Pantoffeln

Schenkende Pose

Festlicher Hut

Festlicher Anzug

Festlicher Bart

Mini-Event mit Sammler-Herausforderung und Glücks-Tausch

Wann läuft das Mini-Event? Von Samstag, dem 24. Dezember um 10:00 Uhr, bis Sonntag, dem 25. Dezember um 20:00 Uhr läuft in Pokémon GO das Event „Winterwunderland“.

Änderung am Glücks-Tausch? Niantic erhöht die Anzahl der Glücks-Pokémon, die ihr beim Tauschen garantiert bekommen könnt, von 10 auf 15. Zudem erhaltet ihr ab jetzt bis zum Erreichen dieses Limits garantiert ein Glücks-Pokémon, wenn ihr ein Pokémon tauscht, das seit 2017 in der Pokémon-Box eines Trainers war.

Boni des Mini-Events?

Ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag

Täglicher Abenteuerrauch hält während des Events 30 Minuten lang an

Sammler-Herausforderung: Es wird die Sammler-Herausforderung „Winterwunderland“ geben. Schließt ihr diese erfolgreich bis zum 25. Dezember um 20:00 Uhr ab, erhaltet ihr EP, Rauch und könnt einem Galar-Pantimos begegnen.

Ticket für Befristete Forschung zu den Winter-Feiertagen Teil 1

Was kostet das? Das Ticket erhaltet ihr für 5 US-Dollar (umgerechnet also etwa 5 €).

Was steckt drin? Das Ticket ist optional und muss nicht für die oben stehenden Boni erworben werden. Falls ihr euch das Ticket kauft, dann schaltet ihr damit eine Befristete Forschung frei, aus der ihr Folgendes erhaltet:

Eine Event-Avatarpose

Zwei Brutmaschinen

Einen Rauch

Mega-Energie für Rexblisar

Begegnungen mit verschiedenen Event-Pokémon

Wie lange läuft das? Ihr müsst die Forschung vor Samstag, dem 31. Dezember 2022, um 20:00 Uhr abgeschlossen haben. Das bedeutet, bis dahin müssen die Aufgaben erledigt und die Belohnungen abgeholt sein.

Falls euch im Dezember während der Feiertage die Zeit fehlt, um Pokémon GO zu spielen, könnt ihr euch auf den Commuinty Day Anfang Januar freuen. Da steht mit Igamaro ein Starter aus der sechsten Generation im Fokus.

