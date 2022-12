Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Felino und mehr Sternenstaub

In Pokémon GO startet heute, am 6. Dezember, die Rampenlicht-Stunde mit Felino. Wir zeigen euch hier alles zu den Boni, Shinys und Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Das ist ein einstündiges Event am Abend, bei dem ein ausgewähltes Pokémon im Fokus steht. Zu Beginn eines Monats kündigt Niantic die Teilnehmer der nächsten Rampenlicht-Stunden an.

Begleitet wird das von einem Bonus, der ebenfalls eine Stunde lang aktiv ist. Heute trefft ihr auf Felino und bekommt dazu mehr Sternenstaub. Die Details zeigen wir euch hier.

Rampenlicht-Stunde am 6. Dezember – Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Wie ihr das gewohnt seid, startet das Event um 18:00 Uhr deutscher Zeit und ist dann eine Stunde lang aktiv. Um 19:00 Uhr endet es.

Welche Boni gibt es? Während des Events trefft ihr nahezu überall in der Wildnis auf Felino. Das Pokémon stammt aus der zweiten Spielgeneration und gehört zu den Typen Wasser und Boden.

Für noch mehr Begegnungen mit Felino könnt ihr euren Rauch zünden.

Dazu bekommt ihr die doppelte Menge Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Das zählt für all eure Fänge. Selbst, wenn ihr zu der Zeit raidet.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde wartet Seemops auf euch:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Dezember 2022 und ihre Boni

Gibt es Shiny Felino? Ja, ihr könnt schillernde Felino in Pokémon GO fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch den Vergleich zwischen der normalen und Shiny-Variante:

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Felino selbst ist im PvP und PvE eher uninteressant. Seine Weiterentwicklung Morlord kann immerhin das untere Mittelfeld in der Superliga erreichen, ist aber sonst auch unspannend.

Wir empfehlen, das Event vor allem für den Sternenstaub-Bonus mitzunehmen. Dabei könnt ihr eure Ressourcen gut füllen.

In den nächsten Tagen steht noch einiges an: Alle Events im Dezember 2022 bei Pokémon GO in der Übersicht.