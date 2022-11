Pokémon GO: Solgaleo oder Lunala entwickeln – Wen sollt ihr wählen?

Ab Mittwoch könnt ihr Cosmovum in Pokémon GO zu Solgaleo oder Lunala entwickeln. Doch was ist besser und für wen lohnt sich welche Entwicklung? Erfahrt es hier.

Ab wann gibt es die Entwicklungen? Am Mittwoch startet das Event Astralfinsternis. Zu den Inhalten des Events gehört es, dass ihr nun endlich Cosmovum zu Solgaleo oder Lunala entwickeln könnt. Und das stellt euch vor eine schwere Entscheidung, denn bisher bekommt ihr nur ein Cosmog durch die Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“.

Wir zeigen euch hier, welche der beiden Entwicklungen, Solgaleo oder Lunala, ihr wählen sollt.

Wie funktioniert die Entwicklung?

Das müsst ihr wissen: Vor dem Start der Astralfinsternis könnt ihr die Entwicklungen noch nicht durchführen. Doch nach dem Start lässt sich Cosmovum für 100 Cosmog-Bonbons zu Solgaleo oder Lunala entwickeln.

Wie ihr die Entwicklung steuern könnt, erfahrt ihr hier:

Pokémon GO: Cosmog entwickeln zu Cosmovum, Solgaleo und Lunala – Wie geht das?

Aktuell habt ihr nur ein Cosmog, das ihr entwickeln könnt. Darum geben wir euch hier im Artikel Entscheidungshilfen für die Entwicklung. Niantic bestätigte bereits, dass ihr in Zukunft weitere Cosmog fangen könnt. Wann das der Fall ist und auf welchen Wegen das möglich wird, ist unklar.

Solgaleo oder Lunala – Welche Entwicklung ist besser?

Lunala:

Gehört zu den Typen Geist und Psycho

Mit einem Moveset aus Konfusion und Spukball macht es recht starken DPS

Wollt ihr doppelte Psycho-Angriffe, ist Lunala aber eher schwach und reiht sich weit hinten bei den besten Psycho-Angreifern ein

Solgaleo:

Gehört zu den Typen Psycho und Stahl

Kann im PvP mit seinen Feuer-Attacken im PvP richtig einheizen

Könnte ein neuer Meta-Pick im PvP werden

Cosmog, Cosmovum, Solgaleo und Lunala

Zwar haben die Pokémon starke Grundwerte, doch müssten auch mit ihren Movesets überzeugen. Was sie bisher noch nicht so richtig tun. Hinzu kommt, dass es aktuell noch recht aufwändig ist, Bonbons für Cosmog zu sammeln, da es nur in der Spezialforschung zu fangen ist. Ein Solgaleo oder Lunala also so weit aufzuleveln, dass sie an Raids teilnehmen können, ist also intensiv.

Fazit: Von den Informationen, die es bisher zu Lunala und Solgaleo gibt, ist Lunala das bessere Pokémon als Raid-Angreifer. Es könnte sich als Entwicklung mehr für euch lohnen als Solgaleo. Den besten Einsatz bei Raids hat es als Psycho-Angreifer. Da ist es aber bei Weitem nicht so stark wie Mewtu.

Im PvP ist Solgaleo allerdings die spannendere Wahl. In der Meisterliga wird es seinen besten Einsatz finden. Zu diesem Fazit kommt auch PvP-Experte JRE47, der auf reddit in einer größeren Analyse erklärt, was die Stärken und Schwächen der beiden Pokémon sind.

Habt ihr euch schon überlegt, welches der beiden Pokémon ihr entwickeln werdet? Vielleicht sind euch die Kampfwerte ja auch völlig egal und ihr geht nur nach der Optik. Oder ihr habt ein so schwaches Cosmog, dass sich das Entwickeln bisher eh nicht für euch lohnt.

Stimmt hier bei unserer Umfrage ab und sagt uns und den anderen Trainern, ob ihr euch ein Lunala oder ein Solgaleo entwickeln wollt.

Wenn ihr mögt, dann teilt die Gründe für eure Entscheidung doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren. Vielleicht helft ihr damit auch anderen Spielern, die vor dieser Entscheidung stehen.