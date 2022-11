Pokémon GO startet am Wochenende Mega-Raid-Tag mit 3 neuen Megas

Am kommenden Wochenende läuft in Pokémon GO ein Raid-Tag mit Mega-Pokémon zum Thema Hoenn. Dazu gibt es erhöhte Shiny-Chancen, Boni und ein optionales Ticket. Wir zeigen euch alle Inhalte.

Was ist das für ein Event? Dabei handelt es sich um ein Raid-Event, bei dem Raids mit Mega-Pokémon im Fokus stehen. Für ein paar Stunden könnt ihr dann viele Raids finden.

Dazu gibt es Boni, die euch mehr Pässe bescheren, damit ihr bei den Kämpfen mitmachen könnt. Andere Boni wirken sich auf die Shinys, Bonbons und Attacken der gefangenen Pokémon aus.

Gleichzeitig bestätigt das Team von Niantic damit die Pokémon GO Tour: Hoenn, die im Jahr 2023 laufen wird.

Mega-Raid-Tag: Auf nach Hoenn am 3. Dezember 2022

Wann geht es los? Der Raid-Tag „Auf nach Hoenn“ startet am Samstag, den 3. Dezember, um 14:00 Uhr Ortszeit. Er ist dann ein paar Stunden aktiv und endet um 17:00 Uhr Ortszeit wieder.

Welche neuen Pokémon gibt es? Zum ersten Mal trefft ihr Mega-Gewaldro, Mega-Sumpex und Mega-Lohgock. Sie feiern zu dem Event ihr Debüt im Spiel.

Welche Boni gibt es? Die drei Mega-Pokémon belohnen euch für das Fangen. Denn:

Nach dem Fang erlernt Gewaldro die Lade-Attacke Flora-Statue

Nach dem Fang erlernt Sumpex die Lade-Attacke Aquahaubitze

Nach dem Fang erlernt Lohgock die Lade-attacke Lohekanonade

Weitere Boni wirken sich allgemein auf das Event aus:

Ihr erhaltet bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe zusätzlich, wenn ihr während des Events Fotoscheiben von Arenen dreht

Die Chancen auf Shiny Gewaldro, Shiny Sumpex und Shiny Lohgock sind während des Events erhöht

Das optionale Ticket: Wer will, kann sich für das Event ein Ticket kaufen und damit seine Boni erweitern. Das Ticket kostet 5 US-Dollar (also zwischen 4 und 5 Euro). Wenn ihr das kauft, schaltet ihr damit in der Event-Zeit und darüber hinaus (3. Dezember von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr) folgende Boni frei:

Sechs weitere zusätzliche Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben an Arenen (Insgesamt 12 an diesem Tag)

50 % mehr Erfahrungspunkte für Raid-Kämpfe

Doppelt so viel Sternenstaub für Raid-Kämpfe

Gesteigerte Chancen auf XL-Sonderbonbons (eine genaue Zahl, wie hoch die Chancen sind, gibt es nicht)

Das Ticket ist auch an Freunde schenkbar.

Wie gefällt euch der Ausblick auf das Hoenn-Event mit den drei neuen Mega-Pokémon? Habt ihr schon einen Favoriten dabei, den ihr unbedingt fangen oder als Shiny besitzen wollt? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO eure Meinung dazu in die Kommentare.

Die neue Jahreszeit wurde schon vor Tagen geleakt und Trainer freuen sich auf ein neues Shiny, das wohl kommt.